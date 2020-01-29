Cedi Osman: "Ülkemize daha iyi nasıl layık olabilirim onun peşindeyim" - CLEVELAND - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cedi Osman: 'Ülkemize daha iyi nasıl layık olabilirim onun peşindeyim' - CLEVELAND - Son Dakika

Cedi Osman: "Ülkemize daha iyi nasıl layık olabilirim onun peşindeyim" - CLEVELAND

15 dakika önce

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, Elazığ'daki depremin mağdurları için yaptığı yardım kampanyasına ilişkin "Ülkemize daha iyi nasıl layık olabilirim onun peşindeyim." dedi.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, Elazığ'daki depremin mağdurları için yaptığı yardım kampanyasına ilişkin "Ülkemize daha iyi nasıl layık olabilirim onun peşindeyim." dedi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın oyuncusu Cedi Osman, Cleveland Cavaliers ve New Orleans Pelicans ile oynanılan maç öncesinde AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Elazığ ve Malatya'da yaşanan depremin mağdurları için yaptığı yardım kampanyasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cedi Osman, Türkiye'yi yakından takip ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Haberleri takip eden birisiyim. Her sabah uyandığımda veya antrenmanlardan sonra Türkiye'de neler olduğunu öğrenmek için haberlere bakarım. O gün Elazığ ve Malatya'da yaşanan deprem sırasında yıkılan evlere ve etkilenen insanlara bakınca depremin korkunç şiddetini gördüm. Bu sebeple çok üzgün ve kötü hissettim ve hemen harekete geçmek istedim."

Diğer yandan, deprem sonrasında yardım etmek için Türkiye'ye gitmek istediğini ancak NBA'de devam eden yoğun sezon sebebiyle gidemediğini kaydeden Cedi Osman, "Türkiye'ye gidemedim ancak bir şekilde yardımım dokunmasını istedim. Bu aslında bir kampanya değildi. Sadece yurt dışında ve özellikle Amerika'da dikkati çekmek istedim." ifadelerini kullandı.

"Biz ülkemizi temsil ediyoruz"

Cedi Osman, deprem mağdurlarına destek olmanın yanı sıra, farkındalık oluşturmak amacıyla NBA'yi platform olarak kullandığını ve yapmış olduğu bağış uygulamasıyla özellikle Amerika'da oldukça dikkati çektiğini ifade etti.

Özellikle Türkiye ve Amerika'dan?? çok sayıda olumlu dönüşler aldığını ve takım arkadaşı Larry Nance Jr. da dahil olmak üzere bir çok insanın yardım etmesinden son derece mutlu olduğunu vurgulayan Cedi, şöyle konuştu:

"Tabi bu konuda söylem olarak bir çok üzüldüğüm kısımlar da oldu ancak onlara takılmamak gerekir. Sonuçta ülkemize daha iyi nasıl layık olabilirim onun peşindeyim. Sonuç olarak bu kadar yardım toplayabildiğim için çok mutluyum. Umarım birazcıkta olsa bir gülümsemeye sebep olabilmişimdir."

" Kobe Bryant'ın ölümü bizleri çok üzdü"

Bununla birlikte ABD'li ünlü basketbolcu Kobe Bryant'ın helikopter kazasında hayatını kaybetmesine ilişkin duygularını da paylaşan Cedi Osman, haberi ilk aldığında şok olduğunu ve inanmak istemediğini ifade etti.

Cedi Osman, "Kendisinin ve ardından kızının ölüm haberini almak hepimizi çok üzdü. Ben şahsen tanışmasam da çok üzüldüm. Takım olarak da çok etkilendik çünkü takım içerisinde onunla oynayan oyuncularımız ve onu çalıştıran antrenörümüz var. Bütün NBA ve basketbol dünyası için üzücü bir durum." ifadelerini kullandı.

Cedi Osman: Ülkemize daha iyi nasıl layık olabilirim onun peşindeyim - CLEVELAND

Amerika Birleşik Devletleri, Cleveland Cavaliers, Cedi Osman, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 03:13 Kaynak: AA
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