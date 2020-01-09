Cedi Osman ve Furkan Korkmaz, Misli.com'da CANLI YAYINDA!

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Cleveland Cavaliers'ta forma giyen Cedi Osman ve Philadelphia 76ers ile başarılı maçlar çıkartan Furkan Korkmaz, bu gece CANLI yayınla Misli.com'da olacak...

CLEVELAND, DETROIT DEPLASMANINDA!



Doğu Konferası'nın son takımları arasında yer alan Cleveland Cavaliers, 10. sırada olup play-off kovalayan Detroit Pistons'a konuk olacak.



Blake Griffin ve Reggie Jackson'dan faydalanamayacak olan Detroit karşısında, Cleveland galibiyeti için açılan iddaa oranı 2,65 ve dikkat çekici!



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HEM CEDİ, HEM DE FURKAN CANLI YAYINDA!



Gordon Hayward'dan faydalanamayan Boston Celtics ile karşılaşacak olan Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76ers, son 5 maçının sadece 1'ini normal sürede kazanabildi.



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