Cedi Osman ve Furkan Korkmaz, Misli.com'da CANLI YAYINDA! - Son Dakika
Son Dakika Spor Cedi Osman ve Furkan Korkmaz, Misli.com'da CANLI YAYINDA! - Son Dakika Spor

Cedi Osman ve Furkan Korkmaz, Misli.com'da CANLI YAYINDA!

6 saat önce

Bu bir ilandırCleveland Cavaliers'ta forma giyen Cedi Osman ve Philadelphia 76ers ile başarılı maçlar çıkartan Furkan Korkmaz, bu gece CANLI yayınla Misli.com'da olacak.

Cedi Osman ve Furkan Korkmaz, Misli.com'da CANLI YAYINDA!, System.String[]

Bu bir ilandır


Cleveland Cavaliers'ta forma giyen Cedi Osman ve Philadelphia 76ers ile başarılı maçlar çıkartan Furkan Korkmaz, bu gece CANLI yayınla Misli.com'da olacak...

CLEVELAND, DETROIT DEPLASMANINDA!


Doğu Konferası'nın son takımları arasında yer alan Cleveland Cavaliers, 10. sırada olup play-off kovalayan Detroit Pistons'a konuk olacak.


Blake Griffin ve Reggie Jackson'dan faydalanamayacak olan Detroit karşısında, Cleveland galibiyeti için açılan iddaa oranı 2,65 ve dikkat çekici!


'a hemen buradan üye ol, Cedi Osman'ın takımına iddaa oyna!

HEM CEDİ, HEM DE FURKAN CANLI YAYINDA!


Gordon Hayward'dan faydalanamayan Boston Celtics ile karşılaşacak olan Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76ers, son 5 maçının sadece 1'ini normal sürede kazanabildi.


'a üye ol, TEK MAÇ fırsatıyla bu kritik maça iddaa oyna!


Yeni iddaa oyunları, yüksek oranlar, hepsi Misli.com'da!

Furkan Korkmaz, Philadelphia, Cedi Osman, Cleveland, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 08:02 
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