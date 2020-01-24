Cedi Osmanlı Cleveland, sahasında Washington'a mağlup - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cedi Osmanlı Cleveland, sahasında Washington'a mağlup - Son Dakika

Cedi Osmanlı Cleveland, sahasında Washington'a mağlup

6 saat önce

NBA'de Washington Wizards, deplasmanda karşı karşıya geldiği Cleveland Cavaliers'ı 124-112'lik skorla mağlup etti.

Cedi Osmanlı Cleveland, sahasında Washington'a mağlup, System.String[]

NBA'de Washington Wizards, deplasmanda karşı karşıya geldiği Cleveland Cavaliers'ı 124-112'lik skorla mağlup etti. Cleveland'da milli basketbolcu Cedi Osman 30 dakika süre aldığı maçta 9 sayı, 5 asist, 2 ribaund, 2 top çalma ve 1 blok ile oynadı.

NBA'de normal sezon heyecanı 3 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, sahasında mücadele ettiği Washington Wizards'a 124-112 mağlup oldu ve üst üste 6. toplamda da 33. yenilgisini aldı. Bu sezonki 15. galibiyetini elde eden Wizards'ta Bradley Beal 36 sayı, 8 asist ve Ish Smith 17 sayı, 5 asistle oynayarak takımını sırtladı. Cleveland'da ise Cedi Osman 30 dakika parkede kaldı ve 9 sayı, 5 asist, 2 ribaund, 2 top çalma ve 1 blok üretti. Takımda ayrıca Colin Sexton 29 sayı, 4 asist ve Larry Nance Jr. 22 sayı, 12 ribaund ile maçı tamamladı.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Cleveland Cavaliers: 112 - Washington Wizards: 124

Brooklyn Nets: 113 - Los Angeles Lakers: 128

Portland Trail Blazers: 125 - Dallas Mavericks: 133

(Oğuzhan Ort/İHA)

Cleveland Cavaliers, Washington Wizards, Cleveland, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Almanya'daki silahlı saldırıda 6 kişi öldü
Doktor kızını kurşun yağmuruna tutarak öldüren adamın dedektif tuttuğu ortaya çıktı İstanbul'da büyük paniğe neden olan Çinli kadın, ülkesine gönderilirken görüntülendi Son Dakika: Yüksek Seçim Kurulu'nun yeni başkanı Muharrem Akkaya oldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 17:33:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cedi Osmanlı Cleveland, sahasında Washington'a mağlup - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]