Cedit'te proje maketi görücüye çıktı - Son Dakika

Cedit'te proje maketi görücüye çıktı

21.04.2021 10:22
Cedit'te proje maketi görücüye çıktı, System.String[]

Kocaeli'nin en önemli kentsel dönüşüm projelerinden biri olan Cedit Mahallesi kentsel dönüşümü için çalışmalar devam ediyor.

Kocaeli'nin en önemli kentsel dönüşüm projelerinden biri olan Cedit Mahallesi kentsel dönüşümü için çalışmalar devam ediyor. Proje kapsamında 115 kişiyle sözleşme imzalanırken, projenin maketi ise sergilenmeye başlandı.

1479 hak sahibini ilgilendiren kentsel dönüşüm kapsamında hazırlanan proje maketi görücüye çıktı. Projenin maketi, Kadıköy Mahallesi'ndeki katlı otoparkta yer alan Büyükşehir Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm Proje Ofisi'nde sergileniyor. Diğer yandan sözleşmeler de imzalanıyor. Uzlaşma sürecinin başlamasından bu yana 115 kişi sözleşmeyi imzaladı. Toplam kamulaştırılan alan ise 3717 metrekareye ulaştı. Ödenecek toplam bedel ise 10 milyon 294 bin 960 TL oldu. Proje kapsamında 1105 daire ve ticari alan yapılacak. Daireler 2+1 ve 3+1 olarak yapılacak ve yatay mimariye dikkat edilecek. Konutlar arazinin ve kentin siluetini bozmayacak şekilde inşa edilecek.

İmzalar atılmıştı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 'riskli alan' ilan edilerek, 22 Mart tarihi itibariyle uzlaşma süreci başlatılmıştı. 5 Nisan Pazartesi günü Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın katıldığı törenle bedel karşılığı anlaşma sağlanan hak sahipleriyle imza atmıştı. 7 Nisan'da gerçekleşen büyükşehir encümen toplantısında ise bedel karşılığı uzlaşma sağlanan ödemelerin yapılması için karar alınmıştı. - KOCAELİ

Cedit'te proje maketi görücüye çıktı
Cedit'te proje maketi görücüye çıktı
Cedit'te proje maketi görücüye çıktı

Kentsel Dönüşüm, Kadıköy, Kocaeli, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cedit'te proje maketi görücüye çıktı - Son Dakika


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