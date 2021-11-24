Üye Girişi
Cedit'te yıkım ihalesine 21 firma katıldı - Son Dakika

Cedit'te yıkım ihalesine 21 firma katıldı

24.11.2021 14:03
Cedit'te yıkım ihalesine 21 firma katıldı

Kocaeli'nin en önemli kentsel dönüşüm projelerinden biri olan Cedit Kentsel Dönüşüm Projesi'nde binaların yıkılması için ihale gerçekleştirildi.

Cedit Kentsel Dönüşüm Projesi'nde 105 bin metrekare alanın yıkılması için yapılan ihaleye 21 firma teklif verirken en yüksek teklif 2 milyon 810 TL + KDV oldu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen ihaleye 21 firma katılarak teklif verdi. En yüksek teklifi veren 4 firmanın beş turlu açık artırmaya kaldığı ihalede en yüksek teklif 2 milyon 810 bin TL + KDV ile Karadoğan Yıkım'dan geldi.

21 FİRMA TEKLİF VERDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi encümen toplantısı Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık başkanlığında toplandı. 8 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda Cedit Kentsel Dönüşüm Projesi'nde binaların yıkılması için ihale yapıldı. İlk olarak kapalı zarf şeklinde yapılan ihaleye 21 firma teklif sundu. Zarflar açılarak en yüksek teklif veren 3 firma açık artırmaya kalırken üçüncü firma ile aynı teklifi veren dördüncü firma da açık arıtmaya davet edildi.

AÇIK ARTIRMADA SONUÇ ÇIKMADI

Açılan zarflar sonucunda 2 milyon 120 bin lira teklif veren Kardoğan Yıkım, 2 milyon 30 bin lira teklif veren Nehir Yıkım, 2 milyon lira teklif veren SB Hafriyat ve Eser Yıkım firmaları açık artırmaya kaldı. Açık artırmanın 4'üncü turda SB Hafriyat çekilirken 5'inci tura kalan 3 firma açık artırmayı 2 milyon 750 bin liraya çıkardı.

KAPALI ZARFA KALDI

Açık artırmada da sonuca ulaşılamayınca kapalı usul son teklif için 5 dakikalık ara verildi. Kapalı zarfta Karadoğan Yıkım 2 milyon 810 bin lira, Nehir Yıkım ise teşekkür mektubu verirken, Eser Yıkım 1 milyon 785 bin lira ile geçersiz teklif verdi.

105 BİN METREKARE ALANIN YIKIMI

Cedit Mahallesi'nde 105 bin metrekare alanın yıkımı için yapılan ihale kapsamında ihaleyi kazanan firma mahalledeki binaları ücretsiz yıkacak, enkazlarını taşıyacak ve hurdalar karşılığında Büyükşehir'e para verecek.

1105 DAİRE YAPILACAK

Cedit Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 1105 daire ve ticari alan yapılacak. Daireler 2+1 ve 3+1 olarak yapılacak ve yatay mimariye dikkat edilecek. Konutlar arazinin ve kentin siluetini bozmayacak şekilde inşa edilecek.

Cedit'te yıkım ihalesine 21 firma katıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kentsel Dönüşüm Projesi, Büyükşehir Belediyesi, Türk Lirası, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Cedit'te yıkım ihalesine 21 firma katıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İran 'durdur' çağrılarına rağmen 17 yaşında tutuklanan genci idam etti 14:04 İran 'durdur' çağrılarına rağmen 17 yaşında tutuklanan genci idam etti Faik Öztürk'ten canlı yayında pilates performansı 13:56 Faik Öztürk'ten canlı yayında pilates performansı 13:55 "Saçımı tarayacağım" diye girdiği berbere girmişti! 2 bin 400 liralık tıraş makinesini çaldı
Atanamayan öğretmen İYİ Parti grubunda konuştu: Türk Dili ve Edebiyatı mezunuyum, markette çalışıyorum 12:53 Atanamayan öğretmen İYİ Parti grubunda konuştu: Türk Dili ve Edebiyatı mezunuyum, markette çalışıyorum Apartmanın bodrum katında vurulan genç kız, yaşamını yitirdi 12:30 Apartmanın bodrum katında vurulan genç kız, yaşamını yitirdi Adalet Bakan Gül'den yenilikler ilgili detay: Finans mahkemeleri kuruluyor, Sabiha Gökçen'e de adliye yapıyoruz 12:27 Adalet Bakan Gül'den yenilikler ilgili detay: Finans mahkemeleri kuruluyor, Sabiha Gökçen'e de adliye yapıyoruz
Karısının yasak aşkını öldüren şahıs: Babam da aldatma mevzusundan annemi öldürmüştü 11:43 Karısının yasak aşkını öldüren şahıs: Babam da aldatma mevzusundan annemi öldürmüştü Mesut Özil, Olympiakos maçında forma giyemeyecek 11:32 Mesut Özil, Olympiakos maçında forma giyemeyecek

Son Dakika Haberleri
14:04 İran 'durdur' çağrılarına rağmen 17 yaşında tutuklanan genci idam etti
13:56 Sevgilisi öldürüp videosunu çeken şahıs mahkemede "Neden indirim yapılmadı?" diye sordu
13:55 Faik Öztürk'ten canlı yayında pilates performansı
13:55 "Saçımı tarayacağım" diye girdiği berbere girmişti! 2 bin 400 liralık tıraş makinesini çaldı
13:52 Karısının boğazını keserek öldüren şahıs, kapıya "Sonunuz geldi, ölün" diye yazmış
13:47 Albatroslar da boşanıyor! En sadık kuş cinsi olarak biliniyorlardı!
13:45 Son Dakika! İlaç tedariğindeki aksamalara ilişkin denetleme yapıldı!
13:28 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
13:14 AK Partili Demirbağ'dan sonra tepki çeken bir çıkış da Ağrı Belediye Başkanı'ndan: Bir tas hoşafa şükredin
13:04 İstanbul'da milyonlarca liralık vurgun yapan şebekeye operasyon düzenlendi
Kazada arabadan fırlayan adam korkunç şekilde can verdi Kazada arabadan fırlayan adam korkunç şekilde can verdi         
14:10
Fransız Societe Generale'den korkutan Türkiye senaryosu: TL'deki değer kaybı hiperenflasyon dönemine yol açabilir Fransız Societe Generale'den korkutan Türkiye senaryosu: TL'deki değer kaybı hiperenflasyon dönemine yol açabilir         
13:58
Sevgilisi öldürüp videosunu çeken şahıs mahkemede "Neden indirim yapılmadı?" diye sordu Sevgilisi öldürüp videosunu çeken şahıs mahkemede "Neden indirim yapılmadı?" diye sordu         
13:56
Albatroslar da boşanıyor! En sadık kuş cinsi olarak biliniyorlardı! Albatroslar da boşanıyor! En sadık kuş cinsi olarak biliniyorlardı!         
13:48
Sigara isteyen şahsa "Kullanmıyorum" diyen Çinli bıçaklandı Sigara isteyen şahsa "Kullanmıyorum" diyen Çinli bıçaklandı         
12:34
Tüpraş'tan yatırım açıklaması: 2050 yılına kadar ise toplamda 10 milyar dolar yatırım gerçekleştirmeyi hedefliyoruz Tüpraş'tan yatırım açıklaması: 2050 yılına kadar ise toplamda 10 milyar dolar yatırım gerçekleştirmeyi hedefliyoruz         
12:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilatlara 2023 seçimlerinin formülünü verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilatlara 2023 seçimlerinin formülünü verdi         
11:54
"Türkler ne olursa olsun hayatta kalır" sözüyle tanınan yatırımcı Mobius'tan çarpıcı yorum "Türkler ne olursa olsun hayatta kalır" sözüyle tanınan yatırımcı Mobius'tan çarpıcı yorum         
11:39
Rusya'da insan yiyen adam paniğe neden oldu Rusya'da insan yiyen adam paniğe neden oldu         
11:28
Genç kadın, apartmanın bodrum katında vurularak öldürülmüştü! Odadaki kitap dikkat çekti: Kabadayıların gizemli dünyası Genç kadın, apartmanın bodrum katında vurularak öldürülmüştü! Odadaki kitap dikkat çekti: Kabadayıların gizemli dünyası         
11:26
Müslüme'nin ağabeyi gazetecilerin sorularına "Ben konuşamıyorum, rahat değilim" dedi Müslüme'nin ağabeyi gazetecilerin sorularına "Ben konuşamıyorum, rahat değilim" dedi         
10:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller         
08:36
Miray Daner, yeni sevgilisi Oğulcan Engin'le fotoğrafını paylaştı Miray Daner, yeni sevgilisi Oğulcan Engin'le fotoğrafını paylaştı         
08:20
100 milyar dolarlık yatırım planı olan BAE'den Türkiye açıklaması: Yeni bir dönem başlatıyoruz 100 milyar dolarlık yatırım planı olan BAE'den Türkiye açıklaması: Yeni bir dönem başlatıyoruz         
07:25
Son Dakika! Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 Ek Gösterge haberi: Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum Son Dakika! Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 Ek Gösterge haberi: Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum         
21:12
Yanlışlıkla kaplan dolu kafese giren yavru kedi dehşeti yaşadı Yanlışlıkla kaplan dolu kafese giren yavru kedi dehşeti yaşadı         
17:06
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurundaki yükseliş sonrası Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurundaki yükseliş sonrası Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü         
17:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2021 14:14:11. #1.11#
SON DAKİKA: Cedit'te yıkım ihalesine 21 firma katıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement