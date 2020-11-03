Cefakar annenin engelli oğlu için yol çilesi - Son Dakika

Cefakar annenin engelli oğlu için yol çilesi

03.11.2020 09:18

Giresun'un Çanakçı ilçesine bağlı Kahraman Köyü'nde ikamet eden Nazmiye Özdemir, ortaokul öğrencisi 16 yaşındaki doğuştan engelli oğlu Tolga Özdemir'i servis araçlarının çıkamadığı mahalle yolundaki rampa yüzünden düz yola kadar 1 km sırtında taşımak zorunda kalıyor.

Giresun'un Çanakçı ilçesine bağlı Kahraman Köyü'nde ikamet eden Nazmiye Özdemir, ortaokul öğrencisi 16 yaşındaki doğuştan engelli oğlu Tolga Özdemir'i servis araçlarının çıkamadığı mahalle yolundaki rampa yüzünden düz yola kadar 1 km sırtında taşımak zorunda kalıyor.

İlçenin Kahraman Köyü Karaçatak Mahallesi'ndeki evlerine yol olmasına rağmen araçların rampa yüzünden ulaşım sağlayamadığını belirten anne Nazmiye Özdemir, "Çanakçı Grup Yolu'ndan evimize yaklaşık bir kilometrelik mesafe var. Bu yol açıldı ama araçlar çıkamıyor ve yine yolu yürümek zorunda kalıyoruz. Her şeyi yine sırtımızda taşımak zorunda kalıyoruz. 16 yaşında doğuştan engelli oğlum Görele Ortaokulu 2. sınıfta okuyor. Onu da sırtımda taşıyarak yola götürüp getiriyorum. Tek isteğimiz yol betonlansa araç ulaşımı sağlansa yeterlidir. Ben de rahatsızım belimde fıtık var ve aynı zamanda astımım var. Bir de artık her geçen gün kilo alan ve büyüyen bir çocuğum var. Daha ne kadar daha taşıyabilirim bilemiyorum. Yetkililerden ve hayırseverlerden yolumun yapılmasını bekliyorum" ifadelerini kullandı.

(Ahmet Bilge/İHA)

Cefakar annenin engelli oğlu için yol çilesi
Cefakar annenin engelli oğlu için yol çilesi
Cefakar annenin engelli oğlu için yol çilesi
Cefakar annenin engelli oğlu için yol çilesi
Cefakar annenin engelli oğlu için yol çilesi
Cefakar annenin engelli oğlu için yol çilesi
Cefakar annenin engelli oğlu için yol çilesi
Cefakar annenin engelli oğlu için yol çilesi
Cefakar annenin engelli oğlu için yol çilesi

Tolga Özdemir, Giresun, Çanakçı, Engelli, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Cefakar annenin engelli oğlu için yol çilesi - Son Dakika


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