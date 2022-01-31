Cehennem Deresi Kanyonu, Artvin'in turizmine daha fazla katkı sağlayacak - Son Dakika

"Saklı cennet" olarak adlandırılan Artvin, şelaleleri, milli parkları, zengin fauna ve florasının yanı sıra Cehennem Deresi Kanyonu ile de turizmde adından daha fazla söz ettirecek.

Dünyada sayılı kanyonlar arasında gösterilen Cehennem Deresi Kanyonu ile Ferhatlı Kalesi, Ardanuç ilçesinin önemli turizm değerleri olarak öne çıkıyor.

İlçe merkezine 7 kilometre uzaklıktaki kanyon, içerisine doğru ilerledikçe ilginç manzaralarıyla dikkati çekiyor. 500 metre uzunluğu ve 70 metre genişliği bulunan kanyon, taşlı ve dik patikalarının yanı sıra tek kişinin bile zor sığacağı yollardan geçilerek gezilebiliyor.

Ferhatlı köyü sınırları içinde yer alan Ferhatlı Kalesi ise yöre halkınca Ferhat ile Şirin'in hikayesinin yaşandığı yer olarak kabul ediliyor. Kitabesi bulunmayan kalenin, Ardanuç Kalesi ile aynı tarihte İberya Kralı Vahtang Gorgasal tarafından 5. yüzyılda onarıldığı biliniyor.

Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde "Harbe Kalesi" olarak bahsettiği tarihi kale, moloz taş kullanılarak yapılan sur duvarlarıyla ilçe merkezine 5, Cehennem Deresi Kanyonu'na ise 2 kilometre mesafede bulunuyor.

Ardanuç Belediye Başkanı Yıldırım Demir, AA muhabirine, kentin en eski yerleşim merkezlerinden Ardanuç'un, tarihi ve kültürel yapıların yanı sıra doğal güzellikleriyle de dikkati çektiğini söyledi.

Baraj gölü üzerinde yer alan Ferhatlı Kalesi'nin manzarası ve konumuyla ön plana çıktığını ifade eden Demir, "Kale, Artvin-Ardanuç kara yolu üzerinde yer alıyor. Ferhat ve Şirin'in hikayesini herkes bilir. Biz de bu hikayenin bu kalede, bu coğrafyada geçtiğini düşünüyoruz, iddia ediyoruz. Ana yol üzerinde bulunması, ulaşımının kolay olması nedeniyle görülmeye değer tarihi yapılardan biri. Baraj gölünün üzerinde yer alıyor ve bu yönüyle de bir manzarası bulunuyor. İlçemize gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerimizi de burada ağırlamak istiyoruz." diye konuştu.

Kanyona cam köprü yapılacak

Demir, Cehennem Deresi Kanyonu'nun ise dünyanın ve Türkiye'nin sayılı kanyonlarından biri olduğunu belirterek, girişte yer alan yürüme yolunun ziyaretçilerin adrenalinini yükselttiğini kaydetti.

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından bir süre önce "Cehennem Deresi'nde Cennet Yaşanıyor" adlı proje çalışmasının başlatıldığını anlatan Demir, şunları söyledi:

"Proje ile kanyonun üst bölümüne bir seyir alanı yapılması planlanıyor. Ayrıca giriş bölümü ve araç park alanları da düzenlenecek. Çalışmalar bittiğinde büyük bir cam köprü yapılacak. Bittiğinde çok güzel bir çalışmanın ortaya çıkacağını düşünüyoruz. Yürüyüş yolları daha iyi hale geleceği için kanyonu daha cazip bir hale getirecek. İnşallah bu çalışmalar kısa süre içerisinde biter ve burayı da daha iyi şekilde turizme kazandırmış oluruz."