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Cehennem Deresi Kanyonu'nun iki yakasını birleştirecek olan proje merakla bekleniyor - Son Dakika

Cehennem Deresi Kanyonu'nun iki yakasını birleştirecek olan proje merakla bekleniyor

13.01.2022 09:55

Cehennem Deresi Kanyonu'nun iki yakasını birleştirecek olan proje merakla bekleniyor Dünyanın en büyük kanyonları arasında gösterilen ve doğal yapısıyla hayranlık uyandıran Artvin'in Ardanuç ilçesindeki Cehennem Deresi Kanyonu'nun iki yakasını birleştirecek olan cam köprü ve sosyal...

Cehennem Deresi Kanyonu'nun iki yakasını birleştirecek olan proje merakla bekleniyor

ARTVİN - Dünyanın en büyük kanyonları arasında gösterilen ve doğal yapısıyla hayranlık uyandıran Artvin'in Ardanuç ilçesindeki Cehennem Deresi Kanyonu'nun iki yakasını birleştirecek olan cam köprü ve sosyal tesislerinde için yer aldığı "Cehennem Deresi'nde cennet yaşanıyor" isimli projenin tamamlanmasını bölge halkı merakla bekliyor.

İlçeye 7 kilometre uzaklıktaki bulunan doğal SİT alanı olan Cehennem Deresi Kanyonu'nun, turizme kazandırılması için Ardanuç Kaymakamlığı ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde başlatılan 'Cehennem Deresi'nde cennet yaşanıyor' isimli proje bazı vatandaşlardan olumlu not alırken bazıları ise kanyonun doğal haliyle kalmasını istedi.

Yapılacak proje kapsamında 2,5 kilometre uzunluğu, 200 metre yüksekliği ve 70 metre genişliği ile dünyanın ve Türkiye'nin en büyük kanyonlarından olan kanyonun çevresinde gezi ve yürüyüş yolları planlanıyor.

Kanyonun iki yakası ayrıca inşa edilecek 80 metre uzunluğunda, 2,5 metre genişliğinde cam köprü ile birleştirilecek. Proje etap etap ihaleye çıkarken, Cehennem Deresi Kanyonu, turistler için cazip hale de getirilmesi hedefleniyor.

Projenin inşaatı devam ederken, kanyonun üst bölgesinde bulunan taş duvarları gören bazı bölge halkı projeye tepki gösterdi.

Bölge halkından Meryem Uzun, yaptığı açıklamada "Ardanuç'un turizme katkı sağlayacak. Esnaf kazanacak. Merak edenler gelecek. Ardanuç bilinmeyen kimliğinden çıkacak" derken, Filiz Tiflis ise "Kanyon ilimiz turizm acısında çok önemli bir yer. Girişi üstten bakışı çok güzel. Can teras yapılacağından söz ettiler eğer cam teras yapılırsa harika olur. Yükseklik acısından olsun görsel açısından olsun Ardanuç için mükemmel bir proje olacak" ifadelerini kullandı.

Cehennem Deresi Kanyonu'nun iki yakasını birleştirecek olan proje merakla bekleniyor
Cehennem Deresi Kanyonu'nun iki yakasını birleştirecek olan proje merakla bekleniyor
Cehennem Deresi Kanyonu'nun iki yakasını birleştirecek olan proje merakla bekleniyor

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Ardanuç, Turizm, Artvin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cehennem Deresi Kanyonu'nun iki yakasını birleştirecek olan proje merakla bekleniyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cehennem Deresi Kanyonu'nun iki yakasını birleştirecek olan proje merakla bekleniyor - Son Dakika
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