Son Dakika Haberleri: Cehennem Deresi Vadisi'nde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
Son Dakika 3. Sayfa Cehennem Deresi Vadisi'nde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Cehennem Deresi Vadisi'nde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

6 saat önce

Mersin'in Silifke ilçesinde bulunan Cehennem Deresi Vadisi'nde mahsur kalan 3 kişi, AKUT ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Cehennem Deresi Vadisi'nde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı, System.String[]

Mersin'in Silifke ilçesinde bulunan Cehennem Deresi Vadisi'nde mahsur kalan 3 kişi, AKUT ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Silifke ilçesi Hüseyinler Mahallesi'nde bulunan Cehennem Deresi Vadisi'ne iniş yapan ve burada mahsur kalan 3 kişi yardım talebinde bulundu. Bunun üzerine harekete geçen 6 kişilik AKUT ekibi ile jandarma, bölgeye kısa sürede vardı. Bölgede arama, tarama çalışması yapan ekipler, zorlu bir arazide 3 kişiye sağ salim ulaşmayı başardı. Sağlık ekipleri mahsur kalan vatandaşlara olay yerinde müdahalede bulundu.


Sağlık durumlarının iyi olduğu gözlenen vatandaşlar, evlerine bırakıldı. - MERSİN

Jandarma, Silifke, Mersin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 09:52 Kaynak: İHA
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