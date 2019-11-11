Son Dakika Haberleri: Cehennem Deresi Vadisi'nde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
Son Dakika 3. Sayfa Cehennem Deresi Vadisi'nde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Cehennem Deresi Vadisi'nde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

6 saat önce

Cehennem Deresi Vadisi'nde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldıMERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde bulunan Cehennem Deresi Vadisi'nde mahsur kalan 3 kişi, AKUT ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Cehennem Deresi Vadisi'nde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde bulunan Cehennem Deresi Vadisi'nde mahsur kalan 3 kişi, AKUT ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Silifke ilçesi Hüseyinler Mahallesinde bulunan Cehennem Deresi Vadisi'ne iniş yapan ve burada mahsur kalan 3 kişi yardım talebinde bulundu. Bunun üzerine harekete geçen 6 kişilik AKUT ekibi ile jandarma, bölgeye kısa sürede vardı. Bölgede arama, tarama çalışması yapan ekipler, zorlu bir arazide 3 kişiye sağ salim ulaşmayı başardı. Sağlık ekipleri mahsur kalan vatandaşlara olay yerinde müdahale de bulundu.

Sağlık durumlarının iyi olduğu gözlenen vatandaşlar, evlerine bırakıldı.

Cehennem Deresi Vadisi'nde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Jandarma, Silifke, Mersin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 10:06 Kaynak: İHA
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