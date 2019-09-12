Cehennem Gecesi
1 saat önce
Mike Gan'in yazıp yönettiği Burn, çevresi tarafından çok ilgi görmeyen Melinda'nın, çalıştığı benzin istasyonunda gerçekleşen bir soygun girişimi sonrası aldığı inisiyatifle gelişen olayları konu ediniyor.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 09:19 Kaynak: AA
Mike Gan'in yazıp yönettiği Burn, çevresi tarafından çok ilgi görmeyen Melinda'nın, çalıştığı benzin istasyonunda gerçekleşen bir soygun girişimi sonrası aldığı inisiyatifle gelişen olayları konu ediniyor.
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