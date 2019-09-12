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Cehennem Gecesi

1 saat önce

Mike Gan'in yazıp yönettiği Burn, çevresi tarafından çok ilgi görmeyen Melinda'nın, çalıştığı benzin istasyonunda gerçekleşen bir soygun girişimi sonrası aldığı inisiyatifle gelişen olayları konu ediniyor.

Mike Gan'in yazıp yönettiği Burn, çevresi tarafından çok ilgi görmeyen Melinda'nın, çalıştığı benzin istasyonunda gerçekleşen bir soygun girişimi sonrası aldığı inisiyatifle gelişen olayları konu ediniyor.

Cehennem Gecesi

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 09:19 Kaynak: AA
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