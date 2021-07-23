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Cehennem Kapısı'ndaki hayvan ölümlerinin sırrı çözüldü! Sebebi zeminde biriken ölümcül gaz - Son Dakika

Cehennem Kapısı'ndaki hayvan ölümlerinin sırrı çözüldü! Sebebi zeminde biriken ölümcül gaz

23.07.2021 13:48

Denizli'de UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Hierapolis Antik Kenti'ndeki kazılarda, ortaya çıkan Cehennem Kapısı'nın gizemi, modern bilim sayesinde çözüldü. Antik dönemde yapılan törenlerde, mağaraya gönderilen hayvanların karbondioksit gazının etkisiyle öldüğü tespit edildi. Yeniden düzenlenen antik miras, zehirli gaza karşı alınan tüm önlemlerle birlikte yakın yeniden zamanda ziyarete açılacak.

Milattan Önce 2'nci yüzyılda, Bergama Kralı 2. Eumenes tarafından kurulan ve 'kutsal şehir' anlamına gelen Hierapolis Antik Kenti'nde, Prof. Francesco D'Andria başkanlığındaki İtalyan kazı ekibi, 2013 yılında bölgenin geçmişine ışık tutan bir yapıyı keşfetti. D'Andria ve ekibi, antik dünyada 'ölüler ülkesine geçiş kapısı' olarak kabul edilen Plütonyum'u (Cehennem Kapısı) ve Pamukkale traverten havuzlarının oluşmasını sağlayan termal suların orijinal kaynaklarından birini buldu.

UNESCO listesinde bulunan Cehennem Kapısı'ndaki hayvan ölümlerinin zeminde biriken zehirli gazdan kaynaklandığı ortaya çıktı

GÜVENLİK İÇİN KAPILARI KAPATILDI

Cehennem Kapısı, keşfedilmesinin ardından zehirli gaz yaydığı gerekçesiyle ziyaretçilerin güvenliği için kapatıldı ve kazı çalışmalarına başlandı. Araştırmaların ardından gizemi çözülen Cehennem Kapısı'nda restorasyon çalışmaları tamamlandı. Önemli bir kısmı ayağa kaldırılan yapıya, yer altı tanrısı Hades ve cehennemin 3 başlı bekçi köpeği Kerberos'un heykeli de yerleştirildi. Eylül ayında ziyarete açılması planlanan Cehennem Kapısı'nın çevresine ziyaretçiler için zehirli gazın etkilemeyeceği uzaklıkta yürüyüş bandı da yapıldı.

UNESCO listesinde bulunan Cehennem Kapısı'ndaki hayvan ölümlerinin zeminde biriken zehirli gazdan kaynaklandığı ortaya çıktı

ANTİK ZAMANLARDA ÖLÜLER ÜLKESİNE GEÇİŞ KAPISIYDI

Hierapolis Antik Kenti'nin şimdiki Kazı Heyeti Başkanı İtalya Lecce Üniversitesi'nden Prof. Dr. Grazia Semeraro'nun Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Arkeolog Coşkun Daşbacak, Plütonyum'un antik inanışta önemli ve gizemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Pamukkale'ye beyazlığını veren termal suyun çıktığı Cehennem Kapısı'ndaki karbondioksit gazı nedeniyle canlıların öldüğünü, bu nedenle antik çağda burada kutsal törenler yapıldığını belirten Daşbacak, "Plütonyum'daki kutsal alan restorasyon çalışmasıyla antik çağda dini törenlerin yapıldığı şekilde düzenlendi. Burası Frigler döneminde kutsal alan olarak düzenlenmiş. Antik dönemde 'ölüler ülkesine geçiş kapısı' olarak adlandırılıyor. Yer altından 34 derece sıcak suyla birlikte karbondioksit gazı da çıkıyor. Burada bulunan fay hattındaki kırıklar nedeniyle bu alandan su ve gaz çıktığı tespit edildi. Eskiden kutsal sayılan bu alanda görev yapan rahipler, nefeslerini tutup, yanlarında canlı hayvanla içeriye gidiyordu. Sanki bir ilahi müdahale olmuş gibi içerideki gaz nedeniyle hayvanlar zehirlenerek ölürken, rahipler ise canlı olarak çıkıyordu. Böylece din adamları kutsal sayılırken, ölen hayvanların da Hades'e kurban olarak sunulduğuna inanılıyordu" diye konuştu.

UNESCO listesinde bulunan Cehennem Kapısı'ndaki hayvan ölümlerinin zeminde biriken zehirli gazdan kaynaklandığı ortaya çıktı

ZİYARETÇİ AKINI BEKLENİYOR

Daşbacak, bölgedeki gaz çıkışına ilişkin önemli çalışmalar yürütüldüğünü aktararak, "Alanda, gün boyunca, hava sıcak ve güneşli olduğunda, karbondioksit gazı hızla dağılıyor. Karbondioksit gazı havadan daha ağır olduğu için, geceleri hava soğuk olduğundan, zeminde biriktiği ortaya çıktı. Yer seviyesinde ölümcül bir gaz gölü oluşturduğu için yere daha yakın olan hayvanların bu zehirli gaza maruz kalarak öldükleri belirlendi. Burası tarihi ve kültürel yapısıyla ilgi çekici bir alan. Antik dönemde yer altı dünyasına giriş olarak kabul ediliyor. Eylül ayında açılması planlanıyor ve buraya ziyaretçi akını bekliyoruz" diye konuştu.

UNESCO listesinde bulunan Cehennem Kapısı'ndaki hayvan ölümlerinin zeminde biriken zehirli gazdan kaynaklandığı ortaya çıktı
Cehennem Kapısı'ndaki hayvan ölümlerinin sırrı çözüldü! Sebebi zeminde biriken ölümcül gaz

Pamukkale, İtalyan, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Cehennem Kapısı'ndaki hayvan ölümlerinin sırrı çözüldü! Sebebi zeminde biriken ölümcül gaz - Son Dakika


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