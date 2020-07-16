Cehennem obruklarını ziyaret edenlerin deve turu keyfi - Son Dakika

Cehennem obruklarını ziyaret edenlerin deve turu keyfi

MERSİN'in Silifke ilçesinde, Cennet-Cehennem obruklarını ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler, deve gezintisine yoğun ilgi gösteriyor.

MERSİN'in Silifke ilçesinde, Cennet-Cehennem obruklarını ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler, deve gezintisine yoğun ilgi gösteriyor.

İlçeye bağlı Narlıkuyu Mahallesi'ndeki Cennet Obruğu'na asansör, Cehennem Obruğu'na ise seyir terası yapılmasının ardından obrukları gezmek için yoğun ilginin oluşması, bölgede hizmet veren deve turlarına da ilgiyi artırdı. Deve eğitmeni Bayram Ali Uysal, Nazlı ismini verdiği devesini süper lüks otomobile benzeterek turistlerin ilgisini çektiğini söyledi. Uysal, turistlerin dikkatini, "Çift hava yastıklı, doğal klimalı, dört çarpı dört araç keyfiyle deve turumuza hoş geldiniz" diyerek çekiyor.

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Mesleğinin son temsilcilerinden olduğunu dile getiren Ali Uysal, "20 TL karşılığında turlarımız oluyor. Aldığımız ücret ise devenin yemi, samanı gibi ihtiyaçlara gidiyor. Kalırsa da ekmek paramız çıkmış oluyor. Bu işi yapan çok kalmadı, çünkü bu sıcakta deveyi korumak da beslemek de çok zor. Mesleğimi seviyorum, gittiği yere kadar devam edeceğim" dedi.

Yerli turistlerden Sezen Yılmaz ise deveye ilk kez bindiğini belirterek, "Bu kısa tur oldukça zevkli.  Artık her yıl gelmeyi planlıyorum" diye konuştu.


Narlıkuyu, Silifke, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 09:26 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Cehennem obruklarını ziyaret edenlerin deve turu keyfi - Son Dakika
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