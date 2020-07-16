Cehennem obruklarını ziyaret edenlerin deve turu keyfi - Son Dakika

MERSİN'in Silifke ilçesinde, Cennet-Cehennem obruklarını ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler, deve gezintisine yoğun ilgi gösteriyor.
İlçeye bağlı Narlıkuyu Mahallesi'ndeki Cennet Obruğu'na asansör, Cehennem Obruğu'na ise seyir terası yapılmasının ardından obrukları gezmek için yoğun ilginin oluşması, bölgede hizmet veren deve turlarına da ilgiyi artırdı. Deve eğitmeni Bayram Ali Uysal, Nazlı ismini verdiği devesini süper lüks otomobile benzeterek turistlerin ilgisini çektiğini söyledi. Uysal, turistlerin dikkatini, "Çift hava yastıklı, doğal klimalı, dört çarpı dört araç keyfiyle deve turumuza hoş geldiniz" diyerek çekiyor.