'Cehennemden korkan' Hristiyan, Shakira ve Lopez'in seksi danslarından dolayı NFL'ye dava açacak - Son Dakika
Son Dakika Dünya 'Cehennemden korkan' Hristiyan, Shakira ve Lopez'in seksi danslarından dolayı NFL'ye dava açacak - Son Dakika Dünya

'Cehennemden korkan' Hristiyan, Shakira ve Lopez'in seksi danslarından dolayı NFL'ye dava açacak

6 saat önce

ABD'de bir Hristiyan aktivist, bu ülkenin en büyük spor organizasyonu olan Amerikan Futbolu Ligi (NFL) şampiyonluk mücadelesinin devre arasındaki gösteride sahne alan Shakira ve Jennifer Lopez’in seksi danslarından dolayı NFL’ye dava açacağını açıkladı.

'Cehennemden korkan' Hristiyan, Shakira ve Lopez'in seksi danslarından dolayı NFL'ye dava açacak, System.String[]

ABD'de bir Hristiyan aktivist, bu ülkenin en büyük spor organizasyonu olan Amerikan Futbolu Ligi (NFL) şampiyonluk mücadelesinin (Super Bowl) devre arasındaki gösteride sahne alan Shakira ve Jennifer Lopez'in seksi danslarından dolayı NFL'ye dava açacağını açıkladı.


Dave Daubenmire isimli Hristiyan aktvist, NFL ile birlikte Super Bowl'un resmi sponsoru Pepsi ile maçı naklen veren televizyon kanalına pornografik bulduğu şovu izleyicilere aktardığı için 867 trilyon dolar tutarında maddi tazminat açacağını açıkladı. Daubenmire söz konusu dans gösterisinin 'onu cennette gitmekten alıkoyduğunu ve cehennem ateşine sürükleyeceğini' ifade etti.

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Jennifer Lopez, Shakira, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 07:11 
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