Çek Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Başkan Seçer'i ziyaret etti - Son Dakika

Çek Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Pavel Vacek, kısa süre sonra Güney Moravya Bölgesi ile Mersin arasında imzalanacak olan karşılıklı iyi niyet ve iş birliği anlaşması öncesinde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret etti.

Mersin Çek Cumhuriyeti Fahri Konsolosu Ufuk Bozkaya ve Çek Cumhuriyeti Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Bölümü Başkanı Pavel Danek'in de eşlik ettiği ziyarette konuşan Başkan Seçer, Büyükelçiye yeni görevinde başarılar diledi. İki şehir arasında iyi niyet ve iş birliği anlaşması imzalanacağını belirten Seçer, "Bu ilişkilerin geliştirilmesi açısından önemli bir ziyaret oldu. Sizin ziyaretinizden hemen önce de Güney Moravya Valisi'nden bizim kardeş şehir olma karşılıklı isteğimiz, talebimiz onlar tarafından da yanıtlandı. Kasım ayının başında da Mersin'e bir ziyaret olacak. Biz davet ettik onları. Ülkeler arasında ya da şehirler arasında sadece ekonomik değil, sosyal ve kültürel açıdan da iş birliğinin olmasını önemsiyoruz" dedi.

"İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi önemli"

Başkan Seçer, Türkiye ve Çek Cumhuriyeti arasında önemli bir ticaret hacmi olduğunu ifade ederek, iki ülke arasındaki 4 milyar dolarlık dış ticaret hacminin 2.75 milyarlık kısmını Türkiye'nin Çekya'dan yaptığı ithalatın oluşturduğu söyledi. İki ülke arasındaki ticaretin artırılmasının önemine değinen Seçer, Mersin ile Güney Moravya arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini de vurguladı. Mersin'in en önemli potansiyellerinden olan liman ve tarımın ilişkilerin geliştirilmesi konusunda önem taşıdığını kaydeden Seçer, "Mersin, Doğu Akdeniz çanağının önemli bir liman kenti. Burayı değerli kılan en önemli ekonomik özellik, birçok sektörün burada varlığını sürdürmesi. Tarım sektörü son derece etkin ve yaygın. Burada dünya ticareti hüküm sürüyor. Çünkü bir limanınız var. Limanınızın olması Orta Doğu'ya, Kafkaslar'a muazzam bir karayolu koridoru üzerinde lojistik imkanı sunuyor. Her ne kadar bu potansiyeli tam açığa çıkarılmamışsa da muazzam bir turizm kenti. Akdeniz'e 320 kilometre kıyısı olan bir şehir" diye konuştu.

"Güney Moravya ile kardeş şehir protokolünü imzalayacağız ve ilişkileri başlatacağız"

Başkan Seçer, Mersin'in, eski medeniyetlerin, imparatorlukların ve semavi dinlerin izleri olan köklü bir geçmişe sahip bir şehir olarak önemli yerlere gelebileceğinin altını çizerek, şunları söyledi; "Bu özellikler aslında Mersin'i dünyaya açacak özellikler ama biz maalesef bu imkanı şu ana kadar yakalayamamışız. Ancak bundan sonra hem hükümetin yatırımları hem de yerel belediyenin, yani tarafımızın ortaya koyduğu vizyon, Mersin'in çok kısa bir süre sonra hem sosyal olarak hem ekonomik olarak bulunduğu yerin çok üzerinde önemli düzeylere geleceğini gösteriyor. Bu bilgiler ışığında önemli, değerli çalışmalar yapabiliriz. Ben umut ediyorum Güney Moravya ile kısa bir süre sonra kardeş şehir protokolünü imzalayacağız ve ilişkileri başlatacağız."

"Gayretimi Mersin ve Güney Moravya bölgesi arasındaki iş birliğini desteklemeye veriyorum"

Çek Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Pavel Vacek de konuşmasında iş birliğinin önemine dikkat çekerken, "Sadece Türkiye için değil, Çek Cumhuriyeti için de önemli bir şehir Mersin. Vali ile iyi bir sohbetim oldu. Belediye Başkanı olarak sizinle de konuşmamız önemli. Büyükelçilik olarak bu yararlı ilişkileri biz de destekliyoruz. Bölgeler ve belediyeler arasındaki iş birliği için hala ortaya çıkarılmamış çok potansiyel mevcut. Ekonomi açısından bakacak olursak da bu iş böyle. Ben de büyükelçi olarak Mersin'de, yerel hükümetler ve bölgeler arasındaki iş birliğini desteklemek için bulunuyorum. Şu anda ben gayretimi Mersin ve Güney Moravya bölgesi arasındaki iş birliğini desteklemeye veriyorum" dedi.

Ziyaretin ardından Başkan Seçer, heyete günün anısına, mitolojide geçen ve Tarsus'un ismini almasında önem taşıyan Pegasus (kanatlı uçan at) figürlü tablo hediye etti. - MERSİN