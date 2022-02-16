Çek Cumhuriyeti Büyükelçisi'nden KTO'ya ziyaret - Son Dakika

Çek Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Pavel Vacek ve beraberindeki heyetle birlikte Kayseri Ticaret Odası'na (KTO) bir ziyaret gerçekleştirdi. KTO Başkanı Gülsoy, Çek Kış Spor Günleri 2022 etkinlikleri kapsamında Kayseri'ye gelen Büyükelçiye Çek Cumhuriyeti ile daha iyi ilişkiler kurarak ticaret hacmimizi artırmak istediklerini söyledi.

Çek Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Pavel Vacek, Ticaret Müsteşarı Pavel Danek, Çek Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yetkilisi Helana Hronik ve Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı ile beraber Kayseri Ticaret Odası'na nezaket ziyaretinde bulundu. Büyükelçi Vacek ve beraberindeki heyeti, KTO Başkanı Ömer Gülsoy ile Yönetim Kurulu üyeleri karşıladı. Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyarette; Kayseri'nin 6 bin yıllık tarihi, 4 bin 500 yıllık ticari geçmişi ve yüzyıllık sanayi üretim kabiliyeti olan kadim bir şehir olduğunu ifade eden Başkan Gülsoy, "Geçmişten bugüne tarihi İpekyolu üzerinde kavşak noktası olmasından dolayı Kayseri ticaretin başşehri olarak anılır. Türkiye'nin omurgasını oluşturan İç Anadolu Bölgesi'nin tam ortasında bulunur. Şehrimizi ziyaretinizden dolayı tebrik ediyorum. Sizlerde tam bir ticaret erbabı olmuşunuz. Sanırım bu da Erciyes'in havasından ve suyundan kaynaklanıyor." dedi.

"ÇEK CUMHURİYETİ İLE TİCARET HACMİMİZİ ARTIRMAK İSTİYORUZ"

Çek Cumhuriyeti ile ihracat rakamları hakkında bilgiler veren Başkan Gülsoy, sözlerini şu şekilde sürdürdü.

"Kayseri ile Çek Cumhuriyeti arasında ise 12 milyon 358 bin dolarlık ihracatımız 3 milyon 556 bin dolarda ithalatımız bulunuyor. Bu rakamları üst seviyelere çıkarmamız lazım. Bu ziyaretler, kazan-kazan mantığıyla ticaretimizi daha üst seviyelere çıkarmak içindir. Biz öyle görüyoruz. Çekya Cumhuriyeti ile iyi ilişkiler kurarak ticaret hacmimizi artırmak istiyoruz. Türkiye ile ihracatınız en az 10 milyar dolar olmalıdır. Kayseri olarak ticaret ve sanayi şehri olarak anılsak ta turizm açısından da zengin bir hazineye sahibiz. Erciyes Dağımızı anlatmaya gerek yok. Siz gayet iyi biliyorsunuz. Mükemmel bir dağımız var. Turizm açısından kayakçılarımızla karşılıklı ziyaretçi sayısını da artırmak isteriz. Bu her iki ülkenin de menfaatlerine olacaktır. Şehir olarak 2021 yılında 3 milyar 610 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. 186 ülkeye ihracat yapıyoruz. 2023 yılı hedefimiz ise 5 milyar dolardır. Bu hedefimize ulaşmamızda sizlerin turizmimize katkınızla, şehrimizin güzelliklerini ülkenizde anlatmanızla ve ticaret hacmimizi daha da geliştirmekle olacaktır. Birlikte kazanacağız. Bu ziyaretten memnun olduk. İnşallah sonucunu da alırız."

Çek Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Vacek'te ziyarette amaçlarının Kayseri'de bulunan Erciyes Kayak Merkezi ile Çekostovakya'da bulunan kayak merkezi arasındaki bağlantıyı kurmak olduğunu ifade etti. Çek turistleri Kayseri'ye getirmek için çalışmalar yaptıklarını belirten Vacek, "Bu konuda Erciyes A.Ş. Genel Müdürümüz Murat Cahid Cıngı'dan bilgiler alıyoruz. Türkiye ile Çek Cumhuriyeti arasındaki ilişkileri geliştirmek için Ankara ve İstanbul'da toplantılar yapacağız. Kayseri Ticaret Odası'ndan da temsilciler olsun istiyoruz. 3 yıldır COVİD-19 nedeniyle toplantılar yapamadık." diye konuştu.

BÜYÜKELÇİ VACEK: "ÇIĞIR AÇAN BİR TOPLANTI"

Ziyaretin ardından toplantı salonuna geçildi. Çek Kış Spor Günleri 2022 etkinlikleri kapsamında Çek Kışlık Ekipman Üreticileri tarafından tanıtımlar yapıldı. KAESTLE CZ, Artis ve AlpinePro temsilcileri yaptıkları sunumla ürünlerini tanıttı. TÜRSAB Erciyes Bölge Temsil Kurulu Başkanı Ali Emre Mart, Kayseri Turizm İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Habibullah Efendigil'de toplantıda hazır bulundu. Büyükelçi Vacek, "Bu toplantının çığır açan bir toplantı olacağını düşünüyorum. İki bakanlık ve dış ilişkiler bazında karşılıklı olarak ilk kez bir araya gelmiş bulunuyoruz. Yanımızda getirdiğimiz kayak ekipmanı ve kayak giysileri üreticilerinin temsilcileri de burada olmaları çok faydalı olacak. Kışlık Ekipmanlar konusunda Asya'daki üretimi Türkiye almayı düşünüyoruz. Tanıtım yapan firmalarda Türkiye'de temsilcilik açmayı planlıyorlar." diye konuştu.

Yapılan sunumların ardından toplantı hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.

(İHA)