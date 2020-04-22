Çek Cumhuriyeti'den getirilen 106 öğrenci Karabük'te yurda yerleştirildi - Son Dakika

Çek Cumhuriyeti'nden getirilen ve çoğunluğu Erasmus öğrencisi olan 106 Türk vatandaşı, korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirilerek Karabük'te yurda yerleştirildi.



Korona virüs önlemleri kapsamında uçuşların iptal edilmesi nedeniyle Çek Cumhuriyeti'nde mahsur kalan ve Türkiye'ye dönmek isteyen öğrenciler ile geçici süreliğine bu ülkede bulunanlar için Türk Hava Yolları (THY) özel uçuş gerçekleştirdi. Büyük çoğunluğunu Erasmus öğrencilerinin oluşturduğu 106 yolcu Ankara Esenboğa Havaalanı'na indikten sonra otobüslerle karantina sürecini geçirecekleri Karabük'e getirildi. Gece yarısı polis araçları eşliğinde kente giriş yapan yolcular Kredi ve Yurtlar Kurumu İsmail Necati Efendi Yurdu'nda Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven koordinatörlüğünde, AFAD İl Müdürü Gazanfer Erbay sağlık ekibi ve görevliler tarafından karşılandı.



Yurt binası girişinde 'Memlekete Hoş geldiniz' yazılı pankart ile bina içerisinde çalan 'Ölürüm Türkiyem' şarkısı eşliğinde karşılanan öğrenciler gerekli bilgilendirmeler ve ateşlerinin ölçülmesi sonrası yurda yerleşerek, 14 gün burada gözlem altında tutulacak. - KARABÜK