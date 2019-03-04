ÇEK eğitim ödülleri sahiplerini buldu
1 saat önce
Aktaş Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Şahap Aktaş, Çağdaş Eğitim Kooperatifi tarafından eğitim konularına çaba harcayıp özveride bulunanları onurlandırmak ve topluma tanıtılmasını sağlamak amacıyla, 13'üncüsü düzenlenen 'Yerelde Eğitim' ödülüne layık görüldü.
Aktaş Holding
Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Şahap Aktaş, Çağdaş Eğitim Kooperatifi tarafından eğitim konularına çaba harcayıp özveride bulunanları onurlandırmak ve topluma tanıtılmasını sağlamak amacıyla, 13'üncüsü düzenlenen 'Yerelde Eğitim' ödülüne layık görüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 01:30
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