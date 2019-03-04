Son Dakika Haberleri: ÇEK eğitim ödülleri sahiplerini buldu

ÇEK eğitim ödülleri sahiplerini buldu

1 saat önce

Aktaş Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Şahap Aktaş, Çağdaş Eğitim Kooperatifi tarafından eğitim konularına çaba harcayıp özveride bulunanları onurlandırmak ve topluma tanıtılmasını sağlamak amacıyla, 13'üncüsü düzenlenen 'Yerelde Eğitim' ödülüne layık görüldü.

ÇEK eğitim ödülleri sahiplerini buldu, System.String[]
Aktaş Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Şahap Aktaş, Çağdaş Eğitim Kooperatifi tarafından eğitim konularına çaba harcayıp özveride bulunanları onurlandırmak ve topluma tanıtılmasını sağlamak amacıyla, 13'üncüsü düzenlenen 'Yerelde Eğitim' ödülüne layık görüldü.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 01:30 

Aktaş Holding, Ekonomi
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