Çek kaleci Petr Cech, bir yıl sonra Chelsea ile futbola döndü - Son Dakika

Çek kaleci Petr Cech, bir yıl sonra Chelsea ile futbola döndü

20.10.2020 21:41

İngiliz devi Chelsea, bir yıl önce futbol kariyerini noktalayan eski kalecisi Petr Cech'i koronavirüs salgını nedeniyle 25 kişilik kadrosuna dahil etti.

Çekya'nın efsane kalecisi Petr Cech, eski takımı Chelsea ile 1 yıl aranın ardından futbola dönüş yaptı. Maviler, 38 yaşındaki kaleciyi 25 kişilik kadroda yer verdi.

Kulüpten yapılan açıklamada Cech'in kadaroda yer almasının sebebi olarak koronavirüsten doğabilecek acil durum olarak açıklandı.

11 YIL CHELSEA'DE OYNAMIŞTI

2019 yılında futbolu bırakan Petr Cech, son olarak İngiltere Premier Lig'de Arsenal forması giymişti. Çek kaleci, 2004-2015 yılları olmak üzere 11 yıl Chelsea'nin kalesini korudu.

Çek kaleci Petr Cech, bir yıl sonra Chelsea ile futbola döndü

Petr Cech, Chelsea, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çek kaleci Petr Cech, bir yıl sonra Chelsea ile futbola döndü - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

FIFA, Avrupa Premier Ligi'ni hayata geçirmeyi planlıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üniversite öğrencilerine müjde: Stajyer Araştırmacı Burs Programını başlatıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli koronavirüs aşısında hedefi belirledi: Önümüzdeki bahar aylarına kadar aşı meselesini çözeceğiz Son Dakika: Ortaokullarda 5., liselerde de 9. sınıflar 2 Kasım'da yüz yüze eğitime başlıyor Dünyanın en hızlı büyüyen yayıncısı Rachell Hofstetter'ın yayını bir ayda 11 milyon kez izlendi İstanbul'da trafik denetimlerinde "uyuşturucu kiti" kullanılmaya başlandı Ozan Tufan'ın Pelkas'la ilgili gafı sonrası F.Bahçe'nin yaptığı paylaşım büyük ses getirdi Çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüm döşeğindeki Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini kahretti
Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul depremiyle ilgili tedirgin eden sözler: 500 bin insanın hayatı tehlikede Prof. Dr. Naci Görür'den İstanbul depremiyle ilgili tedirgin eden sözler: 500 bin insanın hayatı tehlikede         
21:25
Khabib Nurmagomedov, Mayweather dövüşmesi için teklif edilen 790 milyon lirayı reddetti Khabib Nurmagomedov, Mayweather dövüşmesi için teklif edilen 790 milyon lirayı reddetti         
20:23
Son Dakika: Türkiye'de 20 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 74 can kaybı, 1894 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 20 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 74 can kaybı, 1894 yeni vaka tespit edildi         
19:57
Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgalindeki Gubadlı'yı iki taraftan çevirdi! Bölge her an kontrol altına alınabilir Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgalindeki Gubadlı'yı iki taraftan çevirdi! Bölge her an kontrol altına alınabilir         
19:43
Netflix, Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde olacağı bilim-kurgu dizisi çekecek Netflix, Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde olacağı bilim-kurgu dizisi çekecek         
19:18
Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait iki İHA'yı düşürdü Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait iki İHA'yı düşürdü         
18:41
Selahattin Demirtaş'ın terörist kardeşi Nurettin Demirtaş'tan alçak sokak eylemleri çağrısı Selahattin Demirtaş'ın terörist kardeşi Nurettin Demirtaş'tan alçak sokak eylemleri çağrısı         
18:14
Düğün konvoyu gibi süslenen 3 araçta 16 göçmen yakalandı Düğün konvoyu gibi süslenen 3 araçta 16 göçmen yakalandı         
16:23
Mastürbasyon davasında istediği karar çıkmayan koca, eşi ve kızından örnek verdi: Ya onlar görseydi ne olacaktı? Mastürbasyon davasında istediği karar çıkmayan koca, eşi ve kızından örnek verdi: Ya onlar görseydi ne olacaktı?         
15:30
Paşinyan'ın kızı Ermenileri delirtti: Hayallerimiz ve hedeflerimiz başarısız oldu Paşinyan'ın kızı Ermenileri delirtti: Hayallerimiz ve hedeflerimiz başarısız oldu         
14:31
Bu kadarına da pes! Kumar oynatılması için duvarı kırıp, gizli bölme açmışlar Bu kadarına da pes! Kumar oynatılması için duvarı kırıp, gizli bölme açmışlar         
13:01
Nusret'in mekanının önündeki kuyrukla ilgili bomba iddia: Kişi başı 3 bin lira ödeniyor Nusret'in mekanının önündeki kuyrukla ilgili bomba iddia: Kişi başı 3 bin lira ödeniyor         
12:16
Oğluna camiyi sevdirmeye çalışan baba takla atarak namaza durdu Oğluna camiyi sevdirmeye çalışan baba takla atarak namaza durdu         
11:42
Eski sevgilinin 'Uygunsuz fotoğraf' şantajı 18 yaşındaki genç kızın hayatını kararttı Eski sevgilinin 'Uygunsuz fotoğraf' şantajı 18 yaşındaki genç kızın hayatını kararttı         
10:47
Bakan Koca'nın işe giden vatandaşlar için sunduğu çözüm önerisi yorum bombardımanına tutuldu Bakan Koca'nın işe giden vatandaşlar için sunduğu çözüm önerisi yorum bombardımanına tutuldu         
10:47
Mikrofonu açık unutan Abdülkerim Durmaz'dan canlı yayında ağır küfür Mikrofonu açık unutan Abdülkerim Durmaz'dan canlı yayında ağır küfür         
10:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2020 21:55:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çek kaleci Petr Cech, bir yıl sonra Chelsea ile futbola döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei