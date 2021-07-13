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Çek kanununda yeni düzenleme! Karşılıksız çek cezalarının infazı durdurulacak - Son Dakika

Çek kanununda yeni düzenleme! Karşılıksız çek cezalarının infazı durdurulacak

13.07.2021 15:02
Çek kanununda yeni düzenleme! Karşılıksız çek cezalarının infazı durdurulacak, System.String[]

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen torba yasada karşılıksız çeklerle ilgili de bir düzenleme yer alıyor. Yasalaşması beklenen düzenlemeye göre, karşılıksız çek düzenleme suçundan 30 Nisan 2021'e kadar mahkum olanların cezalarının infazı durdurulacak. Düzenleme toplam değeri 13 milyar TL olan 180 bin çeki içerisine alıyor.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen torba yasa teklifine göre çek kanununda değişiklik yapılması planlanıyor. Buna göre, karşılıksız çek düzenleme suçundan mahkum olanların cezalarının infazı durdurulacak. Düzenleme, 30 Nisan 2021'e kadar olan cezaları kapsayacak. Teklifin bayram tatili öncesinde genel kurulda yasalaşması bekleniyor. Ayrıca çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birini ödemek için öngörülen sürenin de 30 Haziran 2022'ye kadar uzatılması planlanıyor. Kalan kısımlar ise ikişer ay arayla 15 taksitte ödenebilecek. Ödemeler zamanında yapılırsa, ceza bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılacak.

SÜRE UZATILDI

Düzenlemenin ilk halinden faydalanamayan veya faydalanıp taksitlerini aksatan borçlular için de yeni bir fırsat doğdu. Buna göre, yeni düzenlemeyle kalan borcun onda biri hesaplanarak taksit düzenlemeleri buna göre yapılacak. Çek kanununda geçtiğimiz yıl yapılan değişiklikle 24 Mart 2020'ye kadar olan karşılıksız çek cezalarının infazıdurdurulmuştu. Yeni düzenlemeyle karşılıksız çek düzenleme suçundan 30 Nisan 2021'e kadar alınan cezaların infazlarının durdurulması öngörülüyor.

ALACAKLARIN TAHSİLATI AMAÇLANIYOR

Maddenin gerekçesinde, bu düzenlemeyle birlikte ekonomik faaliyeti devam eden borçlunun ödeme imkanına ulaşması ve alacaklının alacağını tahsili için imkan yaratılmasının amaçlandığı belirtildi. Ayrıca cezaları değişiklikten önceki hükümlere göre infaz edilenlerin cezasının yeni hükümlere göre hesaplanması öngörüldü.

1 YILDA 13 MİLYAR TL'LİK KARŞILIKSIZ ÇEK ÇIKTI

Türkiye Bankacılık Birliği'nin verilerine göre, Nisan 2020 ve Nisan 2021 arasında yaklaşık 180 bin çek karşılıksız çıktı. Bu tarihler arasındaki karşılıksız çeklerdeki toplam borç tutarı ise 13 milyar TL.

ATO BAŞKANI'NDAN FON ÖNERİSİ

Konu ile ilgili yazılı açıklama yapan Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Baran, halihazırda TBMM gündeminde yer alan çek borçlarını öteleyerek taksite bağlayan düzenleme, bir tarafın mağduriyetini giderirken diğer tarafın mağduriyetine yol açma tehlikesi içeriyor. Konunun tekrar tekrar gündeme gelmemesi için bankaların çek yaprağında yazan meblağın en az yüzde 10'unu garanti etmesi bu sorunun önüne geçilmesi için önemli bir adım olacaktır" dedi.

Baran, TBMM'deki düzenlemeyle çek alacaklılarının hakkı olan meblağı tahsil etmesi için yaklaşık 3,5 yıl beklemesi gerekeceğini belirterek, kamunun destekleyeceği bir fon ile alacaklıların mağduriyetinin giderilebileceğini kaydetti.

Çek kanununda yeni düzenleme! Karşılıksız çek cezalarının infazı durdurulacak

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Son Dakika Ekonomi Çek kanununda yeni düzenleme! Karşılıksız çek cezalarının infazı durdurulacak - Son Dakika Ekonomi


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