Çek polisi muz sevkiyatında 840 kilogram kokain ele geçirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Çek polisi muz sevkiyatında 840 kilogram kokain ele geçirdi

10.06.2022 20:16

- Çek polisi muz sevkiyatında 840 kilogram kokain ele geçirdi Çekya'da polisler, marketlere sevkiyatı yapılmak üzere hazırlanan muz kolilerinde gizlenmiş 840 kilogram kokain ele geçirdi.

- Çek polisi muz sevkiyatında 840 kilogram kokain ele geçirdi

PRAG - Çekya'da polisler, marketlere sevkiyatı yapılmak üzere hazırlanan muz kolilerinde gizlenmiş 840 kilogram kokain ele geçirdi.

Çekya'nın Jicin ve Rychnov nad Kneznou şehirlerinde polis ekipleri, yarım tondan fazla kokain ele geçirdi. Çek polisi, marketlere sevkiyatı yapılmak üzere hazırlanan muz kolilerinde gizlenmiş 840 kilogram kokainin ele geçirildiğini açıkladı. Çek polisi tarafından yapılan açıklamada, elde edilen kokainin değerinin 2 milyar Çek korunasından fazla olduğu belirtildi. Açıklamada, "Sevkiyatla ilgili bilgiler Çek Cumhuriyeti dışına çıkıyor, bu nedenle uluslararası polislerin işbirliğine başvuracağız. Olayla ilgili soruşturmayı Ulusal Uyuşturucu Kontrol Merkezi yapıyor" denildi.

Çek polisi muz sevkiyatında 840 kilogram kokain ele geçirdi
Çek polisi muz sevkiyatında 840 kilogram kokain ele geçirdi
YORUMLAR
500
Çek polisi muz sevkiyatında 840 kilogram kokain ele geçirdi Çek polisi muz sevkiyatında 840 kilogram kokain ele geçirdi Zabıta Ekipleri Tarsus'ta Halk Sağlığına Zararlı 447 Kilogram Bidon Peynir Ele Geçirdi Zabıta Ekipleri Tarsus'ta Halk Sağlığına Zararlı 447 Kilogram Bidon Peynir Ele Geçirdi
Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çek polisi muz sevkiyatında 840 kilogram kokain ele geçirdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:53 Samsung'dan skandal hata! iPhone reklamı yaptı
19:28 4 kişi, liseli kızlara önce laf attı, daha sonra arabayla ezdi
18:49 Ekonomik adımların ilki olan GES'in detayları ortaya çıktı
18:44 "Pazara gidiyorum" diyerek evden ayrılan kadından 5 gündür haber alınamıyordu! İşin gerçeğinin gönül ilişkisi olduğu anlaşıldı
18:11 Zeljko Obradovic'in yanındaki kadınla ortaya çıkan görüntüleri gündem oldu!
18:06 Esnaf ziyaretinde bir kadının Babacan'a sitemi dikkat çekti: Siz her şeye göz yumdunuz
18:03 Bakan Akar'dan Yunanistan'a sert tepki: Karşılık vermeye devam edeceğiz
17:52 Yeni ekonomi adımlarına bir yenisi daha eklendi: Yabancı yatırımcıya SWAP imkanı
16:59 Real Madrid'in yıldızı Vinicius'un İspanyol model Esposito'ya attığı mesaj ifşa oldu: Ünlüyüm, kaslıyım, benimle tanışmak ister misin?
16:27 Galatasaray'da yarın yapılacak başkanlık seçiminin en güçlü adaylarından Dursun Özbek, Coca Cola CEO'su Burak Başarır'ı da ekibine aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2022 20:23:24. #1.12#
SON DAKİKA: Çek polisi muz sevkiyatında 840 kilogram kokain ele geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement