Çek tenisçi Krejcikova, Fransa Açık'ta yarı finalde

Çek Krejcikova, 24 numaralı seribaşı ABD'li Coco Gauff'u 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek kariyerinde ilk kez teklerde grand slam yarı finaline çıktı.

Dünyanın en mutlu insanları bu kabilede yaşıyor! Tek bir felsefeleri var