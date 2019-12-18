Çek tutar ve adedi yılın ilk 11 ayında geriledi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Çek tutar ve adedi yılın ilk 11 ayında geriledi - Son Dakika Ekonomi

Çek tutar ve adedi yılın ilk 11 ayında geriledi

6 saat önce

Türkiye genelinde Ocak-Kasım döneminde bankalara ibraz edilen 494 bin keşideciye ait 15 milyon adet çekin toplam tutarı 811 milyar lira oldu.

Çek tutar ve adedi yılın ilk 11 ayında geriledi, System.String[]

Türkiye genelinde Ocak-Kasım döneminde bankalara ibraz edilen 494 bin keşideciye ait 15 milyon adet çekin toplam tutarı 811 milyar lira oldu.

Türkiye Bankalır Birliği (TBB) Risk Merkezi verilerine göre, 2018 yılının aynı dönemine göre çek tutarı yüzde 5.0 çek adeti yüzde 22, keşideci sayısı (tekilleştirilmiş) yüzde 6.0 geriledi.

Ocak-Kasım döneminde bankalara ibraz anında karşılıksız çıkan, 50 bin keşideciye ait 506 bin adet çekin toplam tutarı 25 milyar lira oldu. Karşılıksız işlemi yapılan 31 bin keşideciye ait toplam 5 milyar lira tutarındaki 120 bin adet çek daha sonra ödendi.

Geçen yılın aynı dönemine göre, karşılıksız işlemi yapılan çeklerin tutarı yüzde 0.3 gerilerken, adeti yüzde 0.1, tekil keşideci sayısı ise yüzde 5.0 arttı.

Kasım'da karşılıksız işlemi yapılan çeklerin bankalara ibraz edilen çeklere oranı tutar olarak bir önceki yılın aynı ayına göre 3.0 puan azalarak yüzde 1.8, adet olarak ise 2.7 puan gerileyerek yüzde 1.9 oldu.


Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 05:58 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yunanistan, Türkiye'ye karşı ABD ve İsrail'den SİHA alıyor
Mısır yönetiminden Türkiye-Libya mutabakat muhtıralarına karşı hamle Türkiye'yi bekleyen 'su' tehlikesi! Yakın gelecekte kıtlık yaşanabilir Türkiye'de son 24 saat içinde 4 kişi intihar etti!

Son Dakika Haberleri
23:43 SunExpress'in çevreciliği tescillendi - Son Dakika Ekonomi
22:38 Isparta'da 22 yıldır bitirilemeyen inşaat için protokol imzalandı - Son Dakika Ekonomi
22:08 BDDK, neden swapta düzenleme yaptı? - Son Dakika Ekonomi
21:58 Corendon, yerli dijital havayolu markası seçildi - Son Dakika Ekonomi
21:58 Hisarcıklıoğlu, WCF üyeliğine seçilen Çorlu TSO Başkanı Volkan'ı tebrik etti - Son Dakika Ekonomi
21:30 Bakan Turhan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Tüm hazırlıklar bitmek üzere, yakın zamanda kazmayı vuracağız - Son Dakika Ekonomi
21:26 Son dakika: İTÜ Vakfı'ndan Doğa Koleji'yle ilgili açıklama: Müzakereler olumlu yönde devam ediyor - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 00:24:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çek tutar ve adedi yılın ilk 11 ayında geriledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]