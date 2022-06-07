Edinilen bilgiye göre olay, Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Gece geç saatlerde çekçek arabası ile hırsızlık yapmaya çıkan şüpheli şahıs, yerde bulunan mazgalları yerinden çıkararak çekçek arabasına koydu. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şüphelinin mazgalları çaldığı esnadaki rahatlığı görenlere pes dedirtti. Mahallelinin şikayeti üzerine polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Çekçekli hırsız yoldaki mazgalları böyle çaldı - Son Dakika

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