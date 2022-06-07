Çekçekli hırsız yoldaki mazgalları böyle çaldı - Son Dakika
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Çekçekli hırsız yoldaki mazgalları böyle çaldı

07.06.2022 09:52

Çekçekli hırsız yoldaki mazgalları böyle çaldı Bursa'da çekçek arabalı bir yoldaki mazgalları çalarken kameraya yakalandı.

Çekçekli hırsız yoldaki mazgalları böyle çaldı

BURSA - Bursa'da çekçek arabalı bir yoldaki mazgalları çalarken kameraya yakalandı. Hırsızın rahatlığı mahalle sakinlerine pes dedirtti.

Edinilen bilgiye göre olay, Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Gece geç saatlerde çekçek arabası ile hırsızlık yapmaya çıkan şüpheli şahıs, yerde bulunan mazgalları yerinden çıkararak çekçek arabasına koydu. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şüphelinin mazgalları çaldığı esnadaki rahatlığı görenlere pes dedirtti. Mahallelinin şikayeti üzerine polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

Çekçekli hırsız yoldaki mazgalları böyle çaldı
Çekçekli hırsız yoldaki mazgalları böyle çaldı
Çekçekli hırsız yoldaki mazgalları böyle çaldı
Çekçekli hırsız yoldaki mazgalları böyle çaldı
Çekçekli hırsız yoldaki mazgalları böyle çaldı
Çekçekli hırsız yoldaki mazgalları böyle çaldı
Çekçekli hırsız yoldaki mazgalları böyle çaldı
Çekçekli hırsız yoldaki mazgalları böyle çaldı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çekçekli hırsız yoldaki mazgalları böyle çaldı - Son Dakika

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