Son Dakika Haberleri: Çekerek Barajı'na 400 bin balık bırakıldı
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Çekerek Barajı'na 400 bin balık bırakıldı

5 dakika önce

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Çekerek Barajı'na 400 bin yavru sazan bırakıldı.

Çekerek Barajı'na 400 bin balık bırakıldı, System.String[]

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Çekerek Barajı'na 400 bin yavru sazan bırakıldı.

Çekerek Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Dursun Uslu, ilçede geçimini balıkçılıkla sağlamaya çalışan vatandaşları desteklemek amacıyla Çekerek Barajı'na 400 bin yavru balık bırakıldığını söyledi.

Uslu, balıkçılığın Çekerek'te yeni bir geçim kaynağı olduğunu vurgulayarak, "Kooperatifimizin 20 üyesi bulunuyor ve yaklaşık 100 kişi istihdam ediliyor. Barajdaki alabalık tesislerinden de birçok yere balık gönderiliyor. Üyelerimizin birçoğu daha önce çiftçilik yaparken şimdi balıkçılık yapıyor." dedi.

Bu yıl balığın az olduğuna değinen Uslu, "DSİ de baraja her yıl belirli miktarda yavru balık bırakıyor. Bu yıl 400 bin bırakıldı inşallah önümüzdeki dönemlerde barajda balık sayısı artar, üyelerimiz de daha fazla gelir elde eder. Desteklerinden dolayı DSİ Genel Müdürlüğüne teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Devlet Su İşleri, Balıkçılık, Çekerek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 10:32 Kaynak: AA
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