Çekerek Belediyesi su değirmeninde organik un üretecek - Son Dakika

Yozgat'ın Çekerek Belediyesi, teknolojiye yenik düşen su değirmenlerini gelecek nesillere aktarmak ve organik tam buğday unu yapmak amacıyla Çekerek ırmağı kenarında su değirmeni projesi başlattı.

Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, ata tohumundan organik tam buğday unu üretimi yapılarak, su değirmeni geleneğini gelecek nesillere aktarmak amacıyla proje hazırladıklarını belirtti.

Çekerek'i Yozgat'ın turizm merkezi yapmak için çalıştıklarını ifade eden Çakır, "Turizm haritamızda konumlandırdığımız ve aşama aşama yapımları devam eden ve yapılacak Lavanta Adası, Millet Bahçesi, Gizli Bahçe, Kent Müzesi, Şüheda Tepesi Türk Dünyası Ormanı gibi entegre projelerimize su değirmenini de ekledik." dedi.

Çakır, su değirmeni inşaatının Çekerek ırmağı kenarında başladığını anlatarak, "Su değirmeninde yöremizde üretilen buğdaydan 'Çekerek Unu' markasıyla organik tam buğday unu üreteceğiz. Bu unu da bölgemizi ziyarete gelen turistlere ve bölge halkımıza satarak hem çiftçimize hem de esnafımıza katkı sağlamış olacağız." ifadelerini kullandı.

İlçede tarım ürünlerini ekonomiye kazandırmak için çaba gösterdiklerini aktaran Çakır, kuşburnu marmelatı, üzüm pekmezi, domates salçası, lavanta sabunu, lavanta kolonyası, lavanta kremi gibi ürünlerin yayına Çekerek ununu da ekleneceğini belirtti.