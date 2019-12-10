Çekerek Belediyesinden Lavanta kolonyası kursu

Çekerek Belediyesi tarafından ev hanımlarının istihdama yönelmesini artırmak amacıyla Çekerek Lavanta Sabunu, Lavanta Kremi ve Lavanta Kolonyası üretimi için kurslar düzenleniyor.



Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, yaptığı açıklamada, ev hanımlarının istihdamını artırmak, üretime yönelmesini sağlamak ve aile bütçesine de yardımcı olmaları için kurslar düzenlediklerini söyledi.



Başkan Çakır, "Çekerekli Hanım Kardeşlerimizin istihdama yönelik olarak bilgi ve becerilerini artırabilmek adına Bölgemizde yapımına başladığımız Lavanta Adası, Bal Ormanı ve araştırmalarını tamamladığımız Tıbbi Aromatik Bitkilerden faydalanarak Organik Çekerek Sabunu üretmek istiyoruz.



Bu sebeple gelecek vadeden bu projemizde önceliğimiz hanım kardeşlerimize Sabun üretimi eğitimi vererek başladık. İnşallah Lavanta Adamız ve Hali Hazırda oluşan Bal Ormanımızdan elde edilen ilk hasatlarla Çekerek Lavanta Sabununu, Çekerek Lavanta Kremi ve Çekerek Lavanta Kolonyası üretmeye başlayacağız. Üretilen Yöresel Ürünlerimizle İlçemizi Marka Şehir olması yönünde gayretimiz devam etmektedir. Bu vesileyle bizler üretime destek vererek Çekerek Üretecek, Çekerekli kazanacak sloganıyla üretim yapmak isteyen her vatandaşımıza desteğimizi sürdüreceğiz."ifadelerini kullandı. - YOZGAT