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Çekerek Belediyesinden mobil sağlık hizmeti - Son Dakika

Çekerek Belediyesinden mobil sağlık hizmeti

08.02.2022 16:25
Çekerek Belediyesinden mobil sağlık hizmeti

Çekerek Belediyesinin mobil sağlık tarama aracı, köylerde sağlık hizmeti sunuyor.

Çekerek Belediyesinin mobil sağlık tarama aracı, köylerde sağlık hizmeti sunuyor.

Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, Japonya tarafından hibe edilen, içerisinde EKG, mamografi, röntgen, kan alma ünitesi ile acil müdahale ekipmanı bulunan aracın köylerde vatandaşa ücretsiz sağlık hizmeti sunduğunu söyledi.

Çekerek Toplum Sağlığı Merkezi ve Fuat Oktay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu sağlık personeliyle köylerde sağlık taramaları yapıldığını anlatan Çakır, "Aracımızda kanser, hepatit, astım, KOAH taramaları yapılıyor. Yaz aylarında da bölgemizde kene vakaları yoğun olduğu için vatandaşımız kene vakalarına karşı bilgilendirilecek." dedi.

Çakır, ekiplere zaman zaman İl Sağlık Müdürlüğüne ait mobil kanser tarama aracının da eşlek ettiğini sözlerine ekledi.

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Japonya, Çekerek, Kanser, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çekerek Belediyesinden mobil sağlık hizmeti - Son Dakika


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