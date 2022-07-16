Çekerek Bilim Merkezinin açılış töreni - Son Dakika
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Çekerek Bilim Merkezinin açılış töreni

16.07.2022 14:47

Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır'ın konuşması MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef'in konuşması AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer'in konuşması Yozgat Valisi Ziya Polat'ın konuşması Törene katılan vatandaşlar YOZGAT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çekerek ilçesinde Bilim...

Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır'ın konuşması

MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef'in konuşması

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer'in konuşması

Yozgat Valisi Ziya Polat'ın konuşması

Törene katılan vatandaşlar YOZGAT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çekerek ilçesinde Bilim Merkezinin açılışına katıldı. Törende, Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef ve Yozgat Valisi Ziya Polat vatandaşlara hitap etti.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çekerek Bilim Merkezinin açılış töreni - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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