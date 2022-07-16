Çekerek Bilim Merkezinin açılış töreni

Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır'ın konuşması
MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef'in konuşması
AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer'in konuşması
Yozgat Valisi Ziya Polat'ın konuşması
Törene katılan vatandaşlar YOZGAT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çekerek ilçesinde Bilim Merkezinin açılışına katıldı. Törende, Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef ve Yozgat Valisi Ziya Polat vatandaşlara hitap etti.
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