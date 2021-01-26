Çekerek Irmağı'nda rafting araştırması - Son Dakika

Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı ve parkur keşif ekibinin rafting için Çekerek Irmağı'nda inceleme yaptığını bildirdi.

Çakır, yazılı açıklamasında, Çekerek'in doğal görüntüsüyle turizm kenti potansiyeline sahip olduğunu, bu nedenle ilçenin geleceği için adımlar attıklarını belirtti.

Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı'nın parkur keşif ekibiyle Çekerek Irmağı havzasında inceleme yaptığını ve parkur alanlarını belirlediklerini aktaran Çakır, şunları kaydetti:

"İnşallah proje çalışmamızı da tamamladığımızda Çekerek hem kültürel hem de spor aktiviteleriyle marka bir şehir haline gelecektir. Bu vesileyle bizlere desteklerini esirgemeyen federasyon başkanımıza teşekkür ediyorum. Çekerek Irmağı, uluslararası rafting şampiyonası yapılabilecek potansiyele sahiptir. Bizler de çalışmalarımızı hızlandırıp, bu doğrultuda elimizden geleni yapacağız."

Çakır, yetkililerin, su debisine yön verecek Çekerek Barajı'nın da avantaj sağlayacağını belirtiklerini de kaydetti.