Çekerek lavanta ile kalkınacak - Son Dakika
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Çekerek lavanta ile kalkınacak

6 saat önce

Yozgat'ın Çekerek İlçesinde bin dekarlık alana 160 bin lavanta dikimi gerçekleştirilecek.

Çekerek lavanta ile kalkınacak, System.String[]

Yozgat'ın Çekerek İlçesinde bin dekarlık alana 160 bin lavanta dikimi gerçekleştirilecek. Oluşturulan Lavanta Adası Projesi ile ilçe hem turizm merkezi haline gelecek hem de ilçenin kalkınması sağlanacak.


Yozgat'ın Çekerek İlçesi Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Yozgat'ta görev yapan basın mensuplarıyla Çekerek'te bir araya geldi. Basın mensuplarının gazeteciler gününü kutlayan Çakır, ilçede gerçekleştirilen projeler hakkında bilgiler verdi. Çakır, 2020 yılı itibariyle Lavanta Adası, Trüf Mantarı Ormanı, Millet Bahçesi ve Atık Su Tesis projesi gibi birçok çalışmayı hayata geçireceklerini söyledi.


Türkiye'nin en büyük 10 sulama barajı arasında yer alan Çekerek Barajı çevresinde belirlenen bin dekarlık alanda lavanta adası oluşturulmasına yönelik çalışmaların başladığını hatırlatan Çakır, bu zamana kadar 100 bin lavantayı toprakla buluşturduklarını Mart ayına kadar 60 bin lavantanın dikimini de gerçekleştirerek bu sayıyı 160 bine çıkaracaklarını dile getirdi.


Bin dekar arazide Türkiye'nin en büyük lavanta bahçesini kurma gayreti içerisinde olduklarını Belirten Çakır, "2020 yılında hayata geçireceğimiz birçok projenin yanı sıra özellikle Lavanta Adası Projemiz, ilimizin ve ilçemizin turizm potansiyelini artıracak ve kalkınmaya katkı sağlayacak. Lavanta Adası Projesinin en önemli hedeflerinden birisi ilçemize turist çekmek ve turizmi geliştirmek. Aynı zamanda hem de yağ hem de kozmetik sanayinde lavantanın kullanımı sağlamak. Diğer taraftan Arıcılık ve Balcılık Projemiz de lavanta ile marka haline gelecek. Lavanta balını tüm ülkeye tanıtacağız ve ekonomik olarak ilçemize katkı sağlayacağız. Lavanta Adası ve Millet Bahçesi Projemiz de birbirini tamamlayan projeler olacak. Turizm amaçlı yaptığımız bu işler ilçemizin yerelde kalkınmasının en önemli hamlelerinden bir tanesi olacak." dedi.


Projelerin 2020 yılında faaliyete geçeceğini ifade eden Çakır, "Çekerek olarak alışılmış belediyecilik anlayışının dışına çıkmak istiyoruz. Türkiye'nin 2023 hedefleri çok büyük. Bizler de yerelde bu hedeflere katkı sağlamak için çalışıyoruz. İlçemizde gerçekleştireceğimiz projeler sadece Çekerek'in değil bölgenin kaderini etkileyecek. Bu projelerin hayata geçmesi, öncelikle Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın ilçemize ve Yozgat'ımıza verdiği önemin hassasiyetin göstergesidir. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın verdiği destekle sadece Yozgat özeli değil bölge geneline hitap eden projeler olması hasebiyle ciddi bir kalkınma hamlesinin başlayacağını umut ediyoruz" dedi. - YOZGAT

Çekerek, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 10:27 Kaynak: İHA
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