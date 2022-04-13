Çekerek'te nisan karı çiçek açan ağaçları karla kapladı - Son Dakika

Çekerek'te nisan karı çiçek açan ağaçları karla kapladı

YOZGAT - Yozgat'ın Çekerek ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu.

İlçede gece başlayan kar yağışı etkili olurken vatandaşlar da güne beyaz örtü ile merhaba dedi. Çiçek açan meyve ağaçları karlar altında kalırken vatandaşlar da karla kaplı araçlarını temizleyerek iş yerlerine gittiler. Kar ilçenin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.

Vatandaşlardan Sefer Kandemir, "Nisan'ın 14'ünde kar yağdı, şiddetli ayaz var. Meyve ağaçlarını soğuk vurabilir. Bir de hayvancılıkla uğraşıyoruz samanımız, yemimiz kalmadı." dedi.

Hüseyin Özer ise "Kaysılarımızı, bademlerimizi soğuk vurdu. Hayvanlarımızın yem kalmadı. Nisanın 14'ünde kar yağdı. Aşırı ayaz var. Bu sene yağmurda karda bolluk oldu. Ekinlerimize iyi oldu." şeklinde konuştu.