Çekerek'te nisan karı çiçek açan ağaçları karla kapladı - Son Dakika
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Çekerek'te nisan karı çiçek açan ağaçları karla kapladı

13.04.2022 15:35

Çekerek'te nisan karı çiçek açan ağaçları karla kapladı Yozgat'ın Çekerek ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu.

Çekerek'te nisan karı çiçek açan ağaçları karla kapladı

YOZGAT - Yozgat'ın Çekerek ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu.

İlçede gece başlayan kar yağışı etkili olurken vatandaşlar da güne beyaz örtü ile merhaba dedi. Çiçek açan meyve ağaçları karlar altında kalırken vatandaşlar da karla kaplı araçlarını temizleyerek iş yerlerine gittiler. Kar ilçenin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.

Vatandaşlardan Sefer Kandemir, "Nisan'ın 14'ünde kar yağdı, şiddetli ayaz var. Meyve ağaçlarını soğuk vurabilir. Bir de hayvancılıkla uğraşıyoruz samanımız, yemimiz kalmadı." dedi.

Hüseyin Özer ise "Kaysılarımızı, bademlerimizi soğuk vurdu. Hayvanlarımızın yem kalmadı. Nisanın 14'ünde kar yağdı. Aşırı ayaz var. Bu sene yağmurda karda bolluk oldu. Ekinlerimize iyi oldu." şeklinde konuştu.

Çekerek'te nisan karı çiçek açan ağaçları karla kapladı
Çekerek'te nisan karı çiçek açan ağaçları karla kapladı
Çekerek'te nisan karı çiçek açan ağaçları karla kapladı

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Çiçek açan meyve ağaçları kar altında kaldı Çiçek açan meyve ağaçları kar altında kaldı Eflani ilçesi Nisan ayında beyaz örtüyle kaplandı Eflani ilçesi Nisan ayında beyaz örtüyle kaplandı

Çekerek, Yozgat, Nisan, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çekerek'te nisan karı çiçek açan ağaçları karla kapladı - Son Dakika


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