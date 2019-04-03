Son Dakika Haberleri: Ceketten Pantolona, Elbiseden Eteğe Bu Sezon Her Şey Kareli!

Ceketten Pantolona, Elbiseden Eteğe Bu Sezon Her Şey Kareli!

2 saat önce

Modası geçmeyecek desenlerden biri olan ekose ve kare desenler yeni sezonda ayakkabılarda da yükselişe geçti.

Ceketten Pantolona, Elbiseden Eteğe Bu Sezon Her Şey Kareli!, System.String[]

Beyaz sneaker'lar, iç astarlar ve bağcıkta ekose ve kare detaylarla sportif görünüme küçük klasik dokunuşlar yapıyor. Günlük hayata kolayca adapte olan ve casual görünümün anahtar parçası olan beyaz sneaker'lar, düz beyazın üzerine kare desenler ve ekose baskılarla klasik ve nostaljik bir hava yaratıyor.

SOKAK STİLİ İŞ HAYATINA GİRİYOR

Yeni nesil plaza kadınının giyim kodları sokak stiliyle bütünleşiyor. Ofis hayatında kullanılan klasik görünümler, Ekose kumaşlardan yapılan hafif topuklu ve stiletto ayakkabıları kadınların beğenisine sunuyor.

Bu sezon pek çok akım ofis hayatına adapte edilmiş olarak karşımıza çıkarken ekose kumaşlardan yapılan stilettolar, kadınları tarz ve stil sahibi yapıyor. Ekose desenin en sık kullanıldığı parçaların başında siyah ve beyaz renkler geliyor. Ekose desen ceket, etek ve pantolon takımları, spor ayakkabılar ile kışa uygun ve maskülen bir stil yaratıyor. Stiletto ile tamamlanan kombinlerde V yaka bluzlar, etkili görünümün kapısını aralıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 02:19 Kaynak: Bültenler

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