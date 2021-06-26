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Çekiç atmada Balkan şampiyonu oldu, gözünü Avrupa ve dünya şampiyonalarına dikti - Son Dakika

Çekiç atmada Balkan şampiyonu oldu, gözünü Avrupa ve dünya şampiyonalarına dikti

26.06.2021 11:31
Çekiç atmada Balkan şampiyonu oldu, gözünü Avrupa ve dünya şampiyonalarına dikti, System.String[]

51. Balkan 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda bayanlar çekiç atmada altın madalyaya uzanan Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcusu Ece Narttürk, bu yıl düzenlenecek Avrupa ve dünya şampiyonalarında da başarılı olabilmek için hazırlıklarını sürdürüyor.

51. Balkan 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda bayanlar çekiç atmada altın madalyaya uzanan Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcusu Ece Narttürk, bu yıl düzenlenecek Avrupa ve dünya şampiyonalarında da başarılı olabilmek için hazırlıklarını sürdürüyor.

Adana'da ortaokul beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle gülle atmaya başlayan Ece, 2017 yılında bu branşta elemeleri geçerek TOHM bünyesinde spor yapmaya başladı.

Ece, TOHM'da uzmanların yönlendirmesiyle 2019 yılından itibaren çekiç atmaya yoğunlaştı.

Bu branşta Türkiye şampiyonluğu elde edip, Avrupa ile dünya şampiyonaları için gerekli barajları geçen ay-yıldızlı sporcu, 12-13 Haziran'da İstanbul'da düzenlenen 51. Balkan 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda 54,04 metrelik derecesiyle birinci olmayı başardı.

Ece: "Ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim"

Ece Narttürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çekiç atmada Türkiye şampiyonu olduğunu söyledi.

Aldığı dereceler sonrası katıldığı Balkan Şampiyonası'nda da birincilik elde ettiğini aktaran Ece, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki aylarda düzenlenecek Avrupa ve dünya şampiyonalarına hazırlanıyorum. Onun için her gün düzenli olarak antrenmanlarımı yapıyorum. En çok teknik üzerine yoğunlaşıyoruz. Avrupa ve dünya şampiyonalarına katılacağım için çok heyecanlıyım. Orada ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim. Bu yarışlar benim için büyük bir tecrübe olacak. Orada kazandığım tecrübelerle önümüzdeki yıllarda daha iyi işler çıkaracağıma inanıyorum. Şu anda 20 yaş altı kategorisinde yarışmaktayım. İlerleyen yıllarda Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalya alıp, olimpiyatlara katılmayı hedefliyorum."

Antrenör Dalak: "Bu başarının sinyallerini veriyordu"

Milli sporcunun antrenör Ahmet Dalak, Ece Narttürk'ün yaşına göre verimli, inançlı, vizyon ve misyon sahibi, akıllı bir sporcu olduğunu dile getirdi.

Ece'nin katıldığı ilk uluslararası turnuvada Balkan şampiyonluğu yaşadığını belirten Dalak, şunları kaydetti:

"Daha önceki dereceleriyle bu başarının sinyallerini veriyordu. Form döneminde olduğumuz için günde 2 saatlik antrenmanlar yapıyoruz. Teknik üzerine yoğunlaştık. Şu an her şey yolunda, iyi gidiyor. Herhangi bir sıkıntı olmazsa Ece'nin Avrupa Şampiyonası'nda ilk üçe gireceğini, Dünya Şampiyonası'nda final yarışacağını düşünüyorum. Ece, büyükler kategorisinde Türkiye'yi temsil edecek kapasite ve yetenekte bir sporcu. Kısmet olursa biz de oralarda olmak için elimizden geleni yapacağız. Bu çizgiden ayrılmazsa, 2-3 sezon sonra büyükler kategorisinde de Ece'nin aynı kalitede devam edebileceğini düşünüyorum."

Olimpiyat, Atletizm, Türkiye, Merkez, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Çekiç atmada Balkan şampiyonu oldu, gözünü Avrupa ve dünya şampiyonalarına dikti - Son Dakika Spor


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