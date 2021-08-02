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Çekiç, çiviyle tonlarca ağırlığındaki taşları sanat eserine dönüştürüyor - Son Dakika

Çekiç, çiviyle tonlarca ağırlığındaki taşları sanat eserine dönüştürüyor

02.08.2021 13:04

Çekiç, çiviyle tonlarca ağırlığındaki taşları sanat eserine dönüştürüyor -Yusuf Arıkan, 43 yıldır atölyesinde tonlarca ağırlığındaki traverten bloklarını yontuyor Modern çağın taş ustası ilkokul mezunu Yusuf Arıkan, 43 yıldır atölyesinde tonlarca ağırlığındaki traverten bloklarını çekiç,...

Çekiç, çiviyle tonlarca ağırlığındaki taşları sanat eserine dönüştürüyor

-Yusuf Arıkan, 43 yıldır atölyesinde tonlarca ağırlığındaki traverten bloklarını yontuyor

DENİZLİ - Modern çağın taş ustası ilkokul mezunu Yusuf Arıkan, 43 yıldır atölyesinde tonlarca ağırlığındaki traverten bloklarını çekiç, çivi yardımıyla aylarca yontarak çeşme, minber, mihrap yapıyor, tarihi kentlerin restorasyonlarında görev alıyor.

Denizli'nin Merkezefendi İlçesine bağlı Sevindik Mahallesi'nde bulunan 3. Sanayi sitesinde taş ustası Yusuf Arıkan, çekiç ve çivisiyle üzerinde aylarca uğraşarak tonlarca ağırlığındaki traverten bloklarından kendi tasarladığı motiflerle çeşme duvarları, cami mihrap ve minberleri yontmaya devam ediyor. 43 yıldır Denizli'nin doğal taşı travertenleri hiçbir eğitim almadan Allah vergisi yetenekle eliyle oyarak sanat eserine dönüştüren Arıkan, devam eden antik şehir kazılarında da taş ustası olarak görev alıyor. Ölçüm yapmadığı motiflerini tasarlarken Laodikya ve Hierapolis antik şehirlerindeki yapılardan esinlendiğini anlatan Arıkan, bitirmek üzere olduğu çeşme için traverten bloğu üzerinde dört aydır yontma yaptığına dikkat çekti. Arıkan, "İlkokulu bitirdikten sonra taş işine merak sardım ve Denizli iline geldim. 1976'da ilkokulu bitirdikten sonra taş işini sevdiğim için birçok aletler edindim ve ardından taş kazmaya başladım. Blok taşlardan yazı ve motif yapmayı çok sevmeye başladım. Bu işe merak sarmamdaki şey Denizli'nin eski yapıların görmem oldu. Tiyatrodaki bazen zemin kaplamalarını falan katıldım. Buradan da esinlenerek taşlara şekil vermeyi öğrendim. Dışardaki duvar fıskiyesini İstanbul'da görmüştüm ve blok alıp gelerek 4 aylık çalışmayla bu hale getirdim. Halen de burada sergileniyor" dedi.

Arıkan'ın eserleri

Denizli'de İncilipınar Vali Recep Yazıcıoğlu Parkı'nda bulunan çeşmeler, başta Ulu cami olmak üzere birçok caminin şadırvan ve iç dekorasyonunda kullanılan travertenlerin işlenmesi, Meryem Ana Kilisesi'nin giriş kapısı, Bayramyeri Meydanındaki traverten şadırvan, Bitlis Nurşin İlçesine bağlı Güloymak Kasabası'nda bulunan Seyit Hafit Efendi Türbesi taş oyma ustası Yusuf Arıkan'ın yaptığı bazı eserler arasında yer alıyor.

Çekiç, çiviyle tonlarca ağırlığındaki taşları sanat eserine dönüştürüyor
Çekiç, çiviyle tonlarca ağırlığındaki taşları sanat eserine dönüştürüyor
Çekiç, çiviyle tonlarca ağırlığındaki taşları sanat eserine dönüştürüyor
Çekiç, çiviyle tonlarca ağırlığındaki taşları sanat eserine dönüştürüyor

Merkezefendi, Denizli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çekiç, çiviyle tonlarca ağırlığındaki taşları sanat eserine dönüştürüyor - Son Dakika


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