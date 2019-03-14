Son Dakika Haberleri: Çekici Bariyere Çarptı: 1 Yaralı

Çekici Bariyere Çarptı: 1 Yaralı

13 dakika önce

Samsun'da çekicinin bariyere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Çekici Bariyere Çarptı: 1 Yaralı, System.String[]
Samsun'da çekicinin bariyere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi viyadük üstünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selamet Çiçek idaresindeki 55 K 0001 plakalı çekici direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yolun solunda bulunan bariyer ile 55 ABR 461 plakalı otomobile çarptı. Kazada yaralanan çekicinin şoförü Selamet Çiçek, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 07:31 Kaynak: İHA

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