Çekici Bariyere Çarptı: 1 Yaralı
13 dakika önce
Samsun'da çekicinin bariyere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Samsun
'da çekicinin bariyere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun'un Tekkeköy
ilçesi Kirazlık Mahallesi viyadük üstünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selamet Çiçek idaresindeki 55 K 0001 plakalı çekici direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yolun solunda bulunan bariyer ile 55 ABR 461 plakalı otomobile çarptı. Kazada yaralanan çekicinin şoförü Selamet Çiçek, 112 Acil Servis
ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 07:31 Kaynak: İHA
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