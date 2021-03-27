Çekici bariyerlere çarptı, 1 yaralı - Son Dakika

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde çekicinin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bozüyük'ten Eskişehir istikametine seyir halinde olan İ.Ç.'nin sevk ve idaresindeki 42 ADA 344 plakalı çekici, Organize Sanayi Bölgesi yol ayrımına yaklaştığı sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle çekici sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK