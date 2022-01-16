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ÇEKİCİ İLE ARAÇ ÇALAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI - Son Dakika

ÇEKİCİ İLE ARAÇ ÇALAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

16.01.2022 09:59

KARS'ta park halindeki araçları il dışından getirdikleri çekici ile çaldıkları belirlenen şebeke üyeleri, suçüstü yakalandı.

KARS'ta park halindeki araçları il dışından getirdikleri çekici ile çaldıkları belirlenen şebeke üyeleri, suçüstü yakalandı.

Yaklaşık 10 gün önce çalıntı otomobil ihbarıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, fiziki ve teknik takiple araçları çekici yöntemi ile çalan bir şebekeyi tespit etti. İstasyon Mahallesi, Bahri Dağdaş Caddesi'ndeki bir aracı da yine aynı yöntemle çalmaya çalışan şüpheliler, polis ekiplerince suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin Ş.G. (26) isimli kadın ile H.A. (43), M.G. (40), İ.F. (39), B.S. (31) ve Z.Ö. (31) olduğu belirlendi. 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklama talebiyle hakim karşına çıkarılan 6 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÇEKİCİ İLE ARAÇ ÇALAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI
ÇEKİCİ İLE ARAÇ ÇALAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI
ÇEKİCİ İLE ARAÇ ÇALAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

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Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇEKİCİ İLE ARAÇ ÇALAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ÇEKİCİ İLE ARAÇ ÇALAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI - Son Dakika
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