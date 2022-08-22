Çardaktan düşüp belini kırdı, tedavi sonrası kontrole çekiciyle götürüldü (2)

ÇEKİCİ İLE GELDİ, HASTA NAKİL AMBULANSIYLA EVİNE GÖNDERİLDİ
Adana'nın Kozan ilçesinde bir süre önce çardaktan düşüp beli kırılan, kontrol amacıyla Kozan Devlet Hastanesi'ne çekiciyle götürülen Ali Yücel'in işlemleri tamamlandı. Yücel, hasta nakil ambulansıyla evine gönderildi.
Kaynak: DHA
Devlet Hastanesi, Adana, Kozan, Güncel, Son Dakika
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