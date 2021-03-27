Çekici ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Çekici ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

27.03.2021 20:00
Çekici ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı, System.String[]

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Milas ilçesine bağlı Çamköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ana yola çıkmak isteyen 48 G 534 plakalı otomobil, 48 AEZ 026 plakalı çekici ile çarpıştı. Kazada, çekicinin önünde sürüklenen otomobilin sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak ambulansla hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - MUĞLA

Çekici ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Çekici ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Çekici ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Çekici ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Otomobil, İtfaiye, Muğla, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çekici ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika


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