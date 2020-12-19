Çekici ile otomobil çarpıştı; 2 yaralı - Son Dakika

Çekici ile otomobil çarpıştı; 2 yaralı
19.12.2020 12:27
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, çekici ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, çekici ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Çevre yolu Akpınar mahallesi köprüsü üzerinde meydana gelen kazada, Şaban S. idaresindeki 10 BS 503 plakalı çekici ile E. Erol idaresindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü ile birlikte aynı araçta yolcu olarak bulunan Ü.Erol yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK
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