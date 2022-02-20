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Çekici ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Çekici ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

20.02.2022 22:08
Çekici ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

ADANA'nın Kozan ilçesinde çekici ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

ADANA'nın Kozan ilçesinde çekici ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Sıralif mevkisinde meydana geldi. Hasan Turgut yönetimindeki 01 Y 7606 plakalı çekici ile Ahmet Baysal idaresindeki 01 AFL 622 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Daha sonra kontrolden çıkan otomobil, park halindeki bir TIR'a çarparak durabildi. Kazada, iki sürücü ile otomobilde bulunan Ali İhsan Kara ve Ali Baysal, yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslar ile Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada yaralananların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Çekici ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Çekici ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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Hasan Turgut, Otomobil, Kozan, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çekici ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çekici ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
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