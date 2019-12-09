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Çekici ile otomobil hırsızlığı

6 saat önce

Gaziantep'te çekici ile otomobil çalan 5 kişi, polis operasyonu ile yakalandı.

Çekici ile otomobil hırsızlığı, System.String[]

Gaziantep'te çekici ile otomobil çalan 5 kişi, polis operasyonu ile yakalandı. Şahısların araçları çekiciye yükleme anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.


Gaziantep'te Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalıntı araç ve motosikletlerin bulunması ve olayı gerçekleştirilen şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda ilginç bir hırsızlık olayı aydınlatıldı. Yapılan çalışmalarda 5 şahsın kenttin çeşitli noktalarında belirledikleri araçları çekici ile çaldıkları tespit edildi.


Güvenlik kamerası görüntülerine de yansıyan o anlarda şahısların bir aracı çekiciye yükledikleri görüldü. Çekici marifetiyle çaldıkları araçları götüren şahısların araçları parçalayıp hurdacılara sattıkları belirlendi.


Yapılan çalışmaların ardından ilginç hırsızlık olayının 5 şüphelisi çekici üzerinde yeni çalındığı tahmin edilen bir başka bir araçla birlikte yakalandı. - GAZİANTEP

Gaziantep, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 09:59 Kaynak: İHA
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