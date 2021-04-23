Çekici ile otomobil kısıtlama saatinde boş yolda çarpıştı - Son Dakika

Antalya' da kısıtlama saatinde boş yolda otomobil ile oto kurtarma aracı çarpıştı. İki sürücüde kazayı yara almadan atlatırken, otomobil iş yerine girmekten son anda kurtuldu.

Kaza, Serik ilçesinde D-400 karayolu Kadıoğlu kavşağında saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman A.'nın kullandığı 07 LIM 44 plakalı IVECO marka oto kurtarma aracı ile İbrahim Ç.'nin kullandığı Renault otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle trafik ışığı direğine vuran otomobil, çevrede bulunan dükkanlara girmeye ramak kala durabildi. İki araçta da maddi hasar oluşurken, iki sürücünün sağlık problemi yaşamaması için sağlık ekipleri ambulans ile uzun süre olay yerinde kaldı. Kazayı ucuz atlatan oto çekici sürücüsü Osman A., "Kırmızı ışıktayken arkadaş Akçaalan tarafından geldi. Ben Antalya istikametinden geliyordum, sol tarafa doğru kaçmama rağmen yine de geldi vurdu. Olan üstünde ki arabaya oldu. Tamponu zarar gördü" diye konuştu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı - ANTALYA