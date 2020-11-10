Çekici ile otomobilin çarpıştıktan sonra köprüden düşmesi kamerada - Son Dakika

Çekici ile otomobilin çarpıştıktan sonra köprüden düşmesi kamerada

10.11.2020 00:29

Çekici ile otomobilin çarpıştıktan sonra köprüden düşmesi kamerada Çekici ile otomobil çarpıştıktan sonra köprüden düştü: 1 ölü, 2'si ağır 4 yaralı Şanlıurfa'da çekici ile otomobilin çarpıştıktan sonra köprüden düşmesi kameraya yansıdı.

Çekici ile otomobilin çarpıştıktan sonra köprüden düşmesi kamerada

Çekici ile otomobil çarpıştıktan sonra köprüden düştü: 1 ölü, 2'si ağır 4 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da çekici ile otomobilin çarpıştıktan sonra köprüden düşmesi kameraya yansıdı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 2'si ağır, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Karaköprü ilçesindeki Narlıdere Köprülü Kavşağında meydana geldi. Henüz sürücülerinin ismi belirlenemeyen 63 M 4039 plakalı çekici ile 01 ABS 152 plakalı otomobil, çarpıştı. Kazanın etkisiyle iki aracın da köprüden düşmesi sonucu aralarında sürücülerinin de bulunduğu 5 kişi yaralandı. Ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan İbrahim Halil Akceylan kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların hastanedeki tedavileri sürüyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çekici ile otomobilin çarpıştıktan sonra köprüden düşmesi kamerada
Çekici ile otomobilin çarpıştıktan sonra köprüden düşmesi kamerada
Çekici ile otomobilin çarpıştıktan sonra köprüden düşmesi kamerada
Çekici ile otomobilin çarpıştıktan sonra köprüden düşmesi kamerada

Karaköprü, Şanlıurfa, Otomobil, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çekici ile otomobilin çarpıştıktan sonra köprüden düşmesi kamerada - Son Dakika


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