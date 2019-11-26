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Çekici ile sahte alkol nakline darbe

6 saat önce

Muğla'nın Milas ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda kaçak içki yapımında kullanılan bin 20 litre etil alkol ele geçirildi.

Çekici ile sahte alkol nakline darbe, System.String[]

Muğla'nın Milas ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda kaçak içki yapımında kullanılan bin 20 litre etil alkol ele geçirildi.


Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İzmir'den Bodrum'da yüklü miktarda etil alkol getirileceği bilgisinin ardından plakalı daha önce belirlenen araç takibe alındı.


Milas'ın Bafa Mahallesi'nde jandarma ekipleri tarafından 35 plakalı bir çekici durduruldu. Çekicinin üzerinde taşınan 97 BDS 49 plakalı araçta yapılan aramada araç içinde Bin 20 litre kaçak etil alkol ele geçirildi. 07 BDS 49 plakalı araçtaki E.G., E.D. ve T.İ.A. gözaltına alındı.


Şüphelilerin araçlarının arıza yaptığı ve çekici ile taşındığı izlenimi verdiği olayda sahte alkol yapımında kullanılan etil alkole ve araçlara jandarma tarafından el konuldu.


Jandarmada işlemleri devam eden şüphelilerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği açıklandı. - MUĞLA

Jandarma, Muğla, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 10:31 Kaynak: İHA
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