Son Dakika Haberleri: Çekici ile sahte alkol nakline darbe
Son Dakika Yerel Çekici ile sahte alkol nakline darbe - Son Dakika

Çekici ile sahte alkol nakline darbe

6 saat önce

Çekici ile sahte alkol nakline darbe Muğla Jandarması tarafından arızalı araç görünümü verilerek çekici üzerinde taşınan araç içinde bin 20 litre sahte alkol yapımında kullanılan etil alkol ele geçirildiMUĞLA - Muğla'nın Milas ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ekipleri...

Çekici ile sahte alkol nakline darbe

Muğla Jandarması tarafından arızalı araç görünümü verilerek çekici üzerinde taşınan araç içinde bin 20 litre sahte alkol yapımında kullanılan etil alkol ele geçirildi

MUĞLA - Muğla'nın Milas ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda kaçak içki yapımında kullanılan bin 20 litre etil alkol ele geçirildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İzmir'den Bodrum'da yüklü miktarda etil alkol getirileceği bilgisinin ardından plakalı daha önce belirlenen araç takibe alındı.

Milas'ın Bafa Mahallesi'nde jandarma ekipleri tarafından 35 plakalı bir çekici durduruldu. Çekicinin üzerinde taşınan 97 BDS 49 plakalı araçta yapılan aramada araç içinde bin 20 litre kaçak etil alkol ele geçirildi. 07 BDS 49 plakalı araçtaki E.G., E.D. ve T.İ.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerin araçlarının arıza yaptığı ve çekici ile taşındığı izlenimi verdiği olayda sahte alkol yapımında kullanılan etil alkole ve araçlara jandarma tarafından el konuldu.

Jandarmada işlemleri devam eden şüphelilerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği açıklandı.

Çekici ile sahte alkol nakline darbe

Jandarma, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 12:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Duruşmaya gelinlikle giden kadın, kocasını hüngür hüngür ağlattı
AK Partili Başkan, İmamoğlu'nun hükümeti eleştirdiği sözleri alkışlamadı İstanbul'da bu minibüse binenler, kafasını nereye çevirse Atatürk'ü görüyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 18:28:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çekici ile sahte alkol nakline darbe
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]