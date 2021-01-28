Çekici ile uyuşturucu sevkiyatına darbe - Son Dakika

Çekici ile uyuşturucu sevkiyatına darbe

Çekici ile uyuşturucu sevkiyatına darbe Çekici üzerinde gizlenen toplam 22 kilo 500 gram kubar esrar ele geçirildi Malatya'da çekici üzerinde uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı.

Çekici ile uyuşturucu sevkiyatına darbe Çekici üzerinde gizlenen toplam 22 kilo 500 gram kubar esrar ele geçirildi MALATYA - Malatya'da çekici üzerinde uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı. Edinilen bilgilere göre, Malatya il Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ülkenin doğu illerinden batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekiplerin uygulama noktasında durdurduğu bir çekicide yapılan aramada 22 kilo 500 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Ekipler esrar maddesine el koyarken, C.B.T. gözaltına alındı. Şüpheli şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Son Dakika

ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden'ın kalemle imtihanı sosyal medyayı salladı

Bill Gates koronavirüs salgını ve mikroçip iddialarıyla ilgili sessizliğini bozdu: Söylenenlere çok şaşırdım

Tatlıses'in meşhur ettiği oryantal Didem, yıllar sonra yeniden İbo Show'da boy gösterecek

Galatasaray'a gelmesi beklenen Mostafa Mohamed Saint-Etienne ile anlaştı

Dükkanının önünde küfürlü konuşan şahısları uyaran esnaf saldırıya uğradı

Erdoğan'ın yeme-içme sektörüne verdiği destek ödemesi müjdesinin ayrıntıları ortaya çıktı! Peki kim ne kadar alacak?

Fuhuş operasyonundan yürek burkan detay: Yetiştirme yurdundan ayrılan kızları tehdit edip dövmüşler

Cemaat liderinin konut arazisine defnedilen cenazesinin mezarlığa taşınması sırasında ortalık karıştı