Çekici operatörü ve trafik polisi hakkında soruşturma açıldı - Son Dakika
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Çekici operatörü ve trafik polisi hakkında soruşturma açıldı

7 saat önce

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada çekicinin çektiği araçtan düşerek yaralanan kadın olayı ile ilgili olarak, "Çekici operatörü ve trafik polisi hakkında soruşturma açılmıştır" denildi.

Çekici operatörü ve trafik polisi hakkında soruşturma açıldı, System.String[]

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada çekicinin çektiği araçtan düşerek yaralanan kadın olayı ile ilgili olarak, "Çekici operatörü ve trafik polisi hakkında soruşturma açılmıştır" denildi.

(İHA)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 03:50 Kaynak: İHA
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