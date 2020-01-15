Çekici operatörü ve trafik polisi hakkında soruşturma açıldı - Son Dakika

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Çekici operatörü ve trafik polisi hakkında soruşturma açıldı
7 saat önce
İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada çekicinin çektiği araçtan düşerek yaralanan kadın olayı ile ilgili olarak, "Çekici operatörü ve trafik polisi hakkında soruşturma açılmıştır" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 03:50 Kaynak: İHA
İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada çekicinin çektiği araçtan düşerek yaralanan kadın olayı ile ilgili olarak, "Çekici operatörü ve trafik polisi hakkında soruşturma açılmıştır" denildi.
(İHA)
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