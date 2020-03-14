Çekici operatörünün yoldan kaldırdığı aracını dağılmış halde buldu - Son Dakika

İZMİR'in Buca ilçesinde aracını yol kenarına park eden Yunus Çakmak, çekici operatörü tarafından çekilen aracı için ceza ödeyip otoparka gittiğinde aracının ön tamponu dağılmış ve ön panjuruyla farları kırılmış halde buldu. Aracına yan sanayi parçaların takılmasını öneren ve orijinal parçalar için para ödemeyeceklerini söyleyen İzmir Trafik Vakfı'na dava açan Çakmak, şimdi 15 bin liralık hasarının karşılanmasını bekliyor.

Buca Koşu Yolu Caddesi'nde yol kenarına aracını park eden Yunus Çakmak, çekici operatörü tarafından çekilen aracı için ceza ödeyip otoparka gittiğinde aracını ön tamponu dağılmış ve ön panjuruyla farları kırılmış halde buldu. Otopark yetkililerinin hasarı ödemeyi kabul etmesi üzerine sözleşme imzalayan Çakmak, daha sonra yetkililerin aracı 3 bin 500 lira tutarında yan sanayi parçalar takılarak tamir ettireceğini öğrendi. Bunun üzerine aracını orijinal parçalarla değiştirecek bir servise götüren Çakmak, servis yetkililerinin aracında 15 bin lira hasar olduğunu söylemesiyle şok oldu. Bu durumu otopark yetkililerine bildiren Çakmak, 'Bizim söylediğimiz tamirciye götürmeyecekseniz bu parayı ödemeyeceğiz' demesi üzerine konuyu yargıya taşıdı. İzmir Trafik Vakfı'na dava açan ve aracındaki hasarı kendisi karşılayan Çakmak, şimdi hasarın kendisine geri ödenmesini bekliyor.

OTOPARKTAKİ KAMERALAR ÇALIŞMIYOR

Konuyla ilgili açıklama yapan Yunus Çakmak'ın avukatı Birkan Sonkaya, "21 Ocak tarihinde müvekkilime ait araç İzmir Trafik Vakfı'na ait çekiciler tarafından çekilip, Buca'daki otoparkına götürülüyor. Müvekkilim ve babası aracı teslim almak için otoparka gidiyorlar. Otoparkta aracın ön tampon kısmından hasar aldığını görüyorlar. Bunun üzerine otoparktaki yetkililerle görüşüyorlar. Müvekkilim kameradan çarpan aracın tespit edilebileceğini söylüyor. Yetkililer ilk önce kameralara bakılamayacağını söylüyorlar. Daha sonra otoparktaki yetkililer kameraların 13 gündür çalışmadığını ifade ediyor. Karayolları Trafik Kanunu'na göre kameraların 7/24 bölgeyi izlemesi gerekiyor. Burada bir görev ihlali söz konusudur. Biz bu konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduk ancak savcılık, tarafların memur olmadığından dolayı takipsizlik kararı verdi. Buna itirazda bulunduk çünkü TCK kapsamında eğer kamu görevi yerine getiriliyorsa, tarafların memur olmasına gerek olmaksızın kişilerin kamu suçundan ceza alması gerekiyor" dedi.

'TANIDIK TAMİRHANEYE GÖTÜRMEK İSTEDİLER'

Olay günü aracını hatalı park ettiğini söyleyen Yunus Çakmak (36), "Otoparka aracımı teslim almak için gittim ve cezamı ödedim. Aracın başına gittiğinde ise ön tarafının komple darmadağın olduğunu gördüm. Yetkililere bildirdik. Onlar 'Bizim bir şeyden haberimiz yok' dediler. Kameraların 13 gündür çalışmadığını söylediler. 'Bizim sorumluluğumuz altında, masraflarınızı karşılayacağız, size mağduriyet yaşatmayacağız' dediler. Bunun ardından bir sözleşme imzaladık. Tanıdık tamirhaneye götürmek istediler, ben buna yanaşmadım. Daha sonra onlar bir fiyat çıkarttılar, bizim servisimiz bir fiyat çıkarttı. Onların çıkardığı fiyat 3 bin 500 lira, ancak aracımda 15 bin lira civarında bir masraf vardı. Onlar da bunu karşılamayacaklarını söylediler. Biz tekrar müdür beyle görüşmek istedik daha sonra olaydan tamamen kaçtılar. Bu masrafı biz karşıladık. Yaklaşık 7 bin lira değer kaybımız oldu. Aracımı 1 buçuk senedir kullanıyordum piyasası da yaklaşık 100 bin TL civarında. Ben yapılması gerekeni yaptım, masrafımı ödedim. Şuanda da onlardan bu mağduriyetimi gidermelerini talep ediyorum. İlk yapılan sözleşmede hatalarını yazılı olarak kabul ediyorlardı" şeklinde konuştu.